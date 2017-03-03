Önce yemin sonra teklif!

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı’nda kısa dönem asker olan Erman Ayaz, kışlada yemin töreni sırasında sevgilisi Sinem Karabulut’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Türk bayraklarıyla donatılan masalarının önünde diz çökerek sevgilisi Karabulut’a yüzükle yaptığı teklife 'evet' yanıtı alan Ayaz, sevincini asker arkadaşlarıyla paylaştı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı’nda kısa dönem asker olan Erman Ayaz, kışlada yemin töreni sırasında sevgilisi Sinem Karabulut’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Türk bayraklarıyla donatılan masalarının önünde diz çökerek sevgilisi Karabulut’a yüzükle yaptığı teklife 'evet' yanıtı alan Ayaz, sevincini asker arkadaşlarıyla paylaştı.

Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen 366'ncı Kısa dönem askerlerin yemin töreni süpriz evlilik teklifine sahne oldu. Yemin törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, asker aileleri olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Hepiniz asker annesi, asker babası, eşi olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Bir baba olarak bir evladın nasıl yetiştiğini iyi bilirim. Siz de evlatlarınızı yetiştirdiniz ve bize teslim ettiniz. Teslim oldukları andan itibaren onları kendi evlatlarımız gibi koruyacağımıza, zamanı gelince onları size daha deneyimli, daha donanımlı ve hatta daha sağlıklı teslim edeceğimize hiç şüpheniz olmasın.” Konuşmaların ardından Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli 366'ncı kısa dönem askerler, Türk Bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti.

DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Yemin eden kısa dönem askerlerden Erman Ayaz, programın sonunda töreni izleyen sevgilisi Sinem Karabulut'un önünde diz çökerek yüzükle evlenme teklifi etti. Karabulut'un ‘evet' cevabı üzerine yüzük takan Ayaz'a tertipleri de alkışlarıyla destek verdi. Sinem Karabulut teklif yemin töreninde teklif almasına çok şaşırıp sevindiğini ifade etti. DHA