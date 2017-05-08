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Askeri birliğe sızmaya çalışan PKK’lı 2 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

19:188 Mayıs 2017
Gündem
Askeri birliğe sızmaya çalışan PKK’lı 2 terörist öldürüldü
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nin Kuzey Irak’a sıfır noktasındaki Şen Tepe bölgesinde bulunan askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK’lı terörist bölgede konuşlu Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından tespit edildi.

Teröristlerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen birliklerle PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK’lı terörist öldürülürken, yaralandığı değerlendirilen üçüncü teröristin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

DHA

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