Askeriyede terfi ve atama sistemi değişti

Askeriyede atama sistemi silbaştan değişti. Subaylığa atanma da, albaylığa kadar olan tüm terfiler de ilgili bakanın onayına bağlandı.

Askeriyede atama sistemi silbaştan değişti. Subaylığa atanma da, albaylığa kadar olan tüm terfiler de ilgili bakanın onayına bağlandı.

Hükümetin olağanüstü hal kapsamında yayınladığı son KHK ile, subay ataması ve terfilerinde de büyük değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeye göre, asteğmen ile albay arasındaki rütbelerde bulunan tüm subaylar, bir üst rütbeye ancak bakanın onayı ile atanabiliyorlar. Eski düzenlemede asteğemen ile albay rütbeleri arasındaki terfiler ilgili kuvvet komutanlarının kurmay başkanlarının onayı ile gerçekleştiriliyordu.

Subay atama ve terfilerine ilişkin yeni düzenleme getiren 681 sayılı KHK’nın ilgili 17. maddesi şöyle;” MADDE 17- 926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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“Subaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır. Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.”

Eski düzenlemede ise ilgili kanun maddesi şöyleydi; “Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanının onayı ile yapılır. “