Askerler zehirlenmişti! Rota Yemek Şirketi’ne yasak geldi

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda meydana gelen yemek zehirlenmesi sonrasında gözler Rota Yemek şirketine çevrildi.
731 askerin besin zehirlenmesi sonrasında askerler hastaneye sevk edilirken kışlanın yemeklerini hazırlayan Rota Yemek şirketinin geçen yıl Maliye Bakanlığı’nda dağıttığı yemeği yiyen çok sayıda personelin zehirlendiği dile getirilmişti.
İHALE YASAĞI KONULDU
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in verdiği bilgiye göre; Maliye Bakanlığı'nın ROTA'nın verdiği yemekten personelinin zehirlenmesi sonucu açtığı dava sonuçlandı. Biçer, şirkete ihale yasağı konulduğunu aktardı.
“KARAR TSK’YA EMSAL OLMALI”
Biçer, “Karar TSK'ye emsal olmalı” dedi ve “Aralık sonunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin yemek ihalesini sabıkalı ROTA'nın almasına göz yumulmasın” uyarısında bulundu.