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Askerler zehirlenmişti! Rota Yemek Şirketi’ne yasak geldi

Manisa'da yüzlerce askerin zehirlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği Rota Yemek şirketine Maliye Bakanlığı tarafından ihale yasağı konuldu. Aynı şirketin geçen yıl Maliye Bakanlığı'nda dağıttığı yemeği yiyen çok sayıda personelin zehirlendiğini dile getirilmişti.

21:1120 Aralık 2017
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Askerler zehirlenmişti! Rota Yemek Şirketi’ne yasak geldi
Manisa'da yüzlerce askerin zehirlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği Rota Yemek şirketine Maliye Bakanlığı tarafından ihale yasağı konuldu. Aynı şirketin geçen yıl Maliye Bakanlığı'nda dağıttığı yemeği yiyen çok sayıda personelin zehirlendiğini dile getirilmişti.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda meydana gelen yemek zehirlenmesi sonrasında gözler Rota Yemek şirketine çevrildi.

731 askerin besin zehirlenmesi sonrasında askerler hastaneye sevk edilirken kışlanın yemeklerini hazırlayan Rota Yemek şirketinin geçen yıl Maliye Bakanlığı’nda dağıttığı yemeği yiyen çok sayıda personelin zehirlendiği dile getirilmişti.

İHALE YASAĞI KONULDU

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in verdiği bilgiye göre; Maliye Bakanlığı'nın ROTA'nın verdiği yemekten personelinin zehirlenmesi sonucu açtığı dava sonuçlandı. Biçer, şirkete ihale yasağı konulduğunu aktardı.

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“KARAR TSK’YA EMSAL OLMALI”

Biçer,  “Karar TSK'ye emsal olmalı” dedi ve  “Aralık sonunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin yemek ihalesini sabıkalı ROTA'nın almasına göz yumulmasın” uyarısında bulundu.

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Son güncelleme: 21:1420.12.2017
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