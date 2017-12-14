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Askerlik Şube Başkanı’na FETÖ’den gözaltı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Askerlik Şube Başkanı olarak görev yapan bir kişi, Konya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

00:0414 Aralık 2017
Gündem
Askerlik Şube Başkanı’na FETÖ’den gözaltı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Askerlik Şube Başkanı olarak görev yapan bir kişi, Konya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Konya merkezli olarak yurt genelinde 34 ilde yürütülen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamındaki, yakalama kararı çıkarılan 70 kişi arasında yer alan Yalvaç Askerlik Şube Başkanı Z.K.T. gözaltına alındı.

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Makamında gözaltına alındığı öğrenilen Z.K.T.’nin, evinde de arama yapıldı. Z.K.T.’nin ilçedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından operasyonun merkezi olan Konya’ya sevk edildiği belirtildi.  İHA

Son güncelleme: 00:0514.12.2017
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