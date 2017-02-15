Aslanlar El Bab’da

Mehmetçik, Fırat Kalkanı’nın 175. gününde El Bab’daki kritik mevzileri ele geçirip, sokak sokak temizliğe başladı. Havadan jetlerimiz, karadan da tanklarımız IŞİD’e ait 178 hedefi yerle bir etti. 26 dinci terörist öldürüldü. Kahramanlar, ele geçirdiği bir binaya Sniper Kafe adını verdi...

Mehmetçik, Fırat Kalkanı’nın 175. gününde El Bab’daki kritik mevzileri ele geçirip, sokak sokak temizliğe başladı. Havadan jetlerimiz, karadan da tanklarımız IŞİD’e ait 178 hedefi yerle bir etti. 26 dinci terörist öldürüldü. Kahramanlar, ele geçirdiği bir binaya Sniper Kafe adını verdi...

Türk Özel Kuvvetleri tarafından günlerdir kuşatma altında tutulan El Bab'dan yeni görüntüler geldi. Türk keskin nişancıları IŞİD'den aldıkları bir binaya “Le Cafe'de Sniper” adını verdi. Fotoğrafı “Sniper Cafe! Neşeleri de, havaları da, moralleri de, mücadeleleri de iyi. Çatışmaları da!” notuyla güvenlik uzman Abdullah Ağar paylaştı. Ağar ayrıca cephe hattındaki keskin nişancıların fotoğrafına da sosyal medya hesabında yer verdi. İlçenin doğusundaki Bizaa yakınlarında gece çekilen görüntülerde, T-155 Fırtına ve T-122 Sakarya sistemlerinin terör örgütü IŞİD mevzilerine seri halde atışlar yaptığı görülüyor. Peş peşe fırlatılan roketlerin gece karanlığını böldüğü videoda, askerlerin kendi aralarındaki konuşmalar da yer alıyor.