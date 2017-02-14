ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversiteden net tarih

ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı heyecanla beklenirken Üniversitenin resmi sitesinden açıklama geldi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 28 – 29 Ocak tarihleri arasında yarıyıl sonu sınavına girdiler. ATA AÖF öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu ki üniversitenin resmi sitesinden açıklama geldi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitenin açıklamasında “Geçme notu ile ilgili siz değerli öğrencilerimizin lehine olacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığından sınav sonuçları 16.02.2017 tarihinde açıklanacaktır.” denildi.

ATA AÖF sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

ATA AÖF SONUÇLARI

Bahar Dönemi ders kayıtları ne zaman yapılacak?

Güz döneminin sona ermesi ve yeni dönemin başlaması ile birlikte bahar dönemi ders kayıtları 20-26 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeretli ders kayıtları ve onaylama işlemleri ise 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacaktır. 2016-2017 bahar dönemi akademik takvime göre 27 Şubat 2017 ile 2 Haziran 2017 tarihleri arasındadır. Bahar döneminde ara sınavların tarihleri 29-30 Nisan, final sınav tarihleri için ise 3-4 Haziran tarihleri belirlenmiştir. Bütünleme sınavları da 8 Temmuz ve 9 Temmuz 2017 tarihlerinde olacaktır.