ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar merakla bekleniyor

ATA AÖF final sınavları 28 - 29 Ocak tarihlerinde gerçekleşmiş soru ve cevaplar açıklanmıştı. Şimdi sınava giren öğrenciler sonuçları merakla bekliyorlar.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 28 – 29 Ocak tarihlerinde ATA AÖF Güz dönemi final sınavına girdi. Her zaman olduğu gibi tüm öğrenciler ATA AÖF sonav sonuçlarını bekliyorlar.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuçları genelde 20 gün içerisinde açıklanıyor. Güz dönemi final sınavlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF sonuçları belirsizliğini korurken üniversitenin resmi sitesi üzerinden bütünleme sınavlarına ilişkin duyuru geldi. Duyuruda bütünleme sınavına girecek olan öğrencilere sınav yeri değişiklikleriyle ilgili son gün hatırlatması yapıldı. ATA AÖF sayfasında yer alan duyuruda şu ibareler yer alıyor. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Değişikliklerinin 07 Şubat 2017 Salı günü saat 23:59'a kadar http://obs.atauni.edu.tr/ adresinden tarafınızca yapılması gerekmektedir. Sınav merkezi tercihini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmeyen öğrencilerimizin, sınav merkezi tercihleri, sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir ve daha sonra değişiklik yapılmayacaktır.

ATA AÖF final sınavlarının açıklanmasının ardından başarılı olunamayan dersler için bütünleme sınavı yapılacak. Güz dönemi bütünleme sınavları 4 Mart- 5 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.