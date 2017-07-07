Ataç Baykal ODTÜ’de uğradığı saldırıyı Sözcü’ye anlattı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) kampüsünde 2 Temmuz günü düzenlenen mezuniyet töreninde; bir güvenlik görevlisi CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Profesör Ataç Baykal'a kafa atmıştı.Eşi Nazife Baykal'ın aynı üniversitede Rektör Yardımcısı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ataç Baykal, yaşanan olayların öncesini ve sonrasını Sözcü'ye anlattı. İşte ODTÜ'deki şoke eden olayın detayları...

CHP’nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ODTÜ’teki mezuniyet töreni sırasında güvenlik görevlisinin saldırısına uğradı. Saldırgan Mustafa Büyükburç’un daha önce hapis cezasına çarptırıldığı hakkında bir davanın da hali hazırda devam ettiği ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren Ataç Baykal ODTÜ’te yaşanan olayı Sözcü’ye şöyle anlattı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

“ODTÜ’de mezuniyet töreni vardı. Ben de ODTÜ’de oturuyorum. Eşim de ODTÜ’nün Kıbrıs direktörü ve üniversite de rektör yardımcısı. ODTÜ yönetiminin; mezuniyet töreninde protesto edileceği de söyleniyordu. Bağırış çağırışları duyunca ben de tören alanına gitmeye karar verdim. Stada gittim. Orada tören alanına doğru ilerlerken güvenlik görevlisine kendimi tanıttım. Kimliğimi sordu. Ancak aceleyle çıktığım için kimliğimi almamıştım. Her yıl mezuniyet törenlerine de katılıyorum. Bu konuşmayı yaptığımız yer tören alanına 15-20 metre uzaklıktaydı. Güvenlik görevlisine eşimin görevini de söyledim ama beni almak istemediler. Ben de ona ‘adın ne’ diye sorunca o da ‘Selçuk’ olduğunu söyledi. Eşimin rektör yardımcısı olduğunu da biliyor. Bu konuşmaya tanık olan başka bir güvenlik görevlisi ‘benim de adımı al, benim de adımı al…’ diye bağırdı. Ben de ‘senin de adın ne’ diye sorduğumda ‘Mustafa… Mustafa…’ dedi. Ve o arada ‘niye alıyorsun’ diye bağırarak, çok sert bir biçimde kafa attı.

İŞTE DEHŞET DOLU ANLAR

KANLAR İÇİNDEYDİM

Aldığım darbe nedeniyle başım kanadı. Doktor olmamın getirdiği bazı kolaylıklarla hastaneye götürüldüm orada raporumu da aldım. Yaşadığımız üzücü olayın videosu olaydan bir gün sonra ortaya çıktı. Bir öğrenci tarafından çekilmiş. Bana kafan atan güvenik görevlisi Mustafa Büyükburç daha önce yine darp olayına karıştığı için hakkında hapis cezası verilip ertelenmiş. Şu anda yine karıştığı başka bir olay nedeniyle davası sürüyor. Ben de şikayetçi oldum.

ODTÜ’DE GÜVENLİKÇİ TERÖRÜ VAR

ODTÜ’te adeta bir güvenlikçi terörü var. ‘ODTÜ’ye polis giremez’ anlayışı var. Olaydan sonra da polis çağırmamız yine ‘Buraya polis giremez’ diyerek engellendi. ODTÜ’deki bazı güvenlikçilerin yarattığı bu kronik problem orada polis olmadan çözümlenmez. Hak, hukuk, adalet gibi kavramlar var ama burada bunları göremiyoruz. Bazı güvenlikçiler ‘Rektör Yardımcısının eşini almadım’ demeyi bile övünç vesilesi olarak anlatıyorlar. Şu gerçek ki bu tür tutum içinde olanlar amirlerinden besleniyor. Ambulansla hastaneye götürülürken başında bulunan amiri kafa atan Mustafa Büyükburç için ‘değişik adamdır’ dedi. Madem değişik bir adam ise neden burada çalıştırılıyor?

İZNE ÇIKTI

Sabıkalı olduğu anlaşılan güvenlik görevlisi Mustafa Büyükburç güvenlik birimi tarafından yıllık izne çıkartıldı. Yaşanan olay ODTÜ’de sabıkalı güvenlik görevlilerinin bulunduğunu ve güvenlikçi terörünün yaşandığını da ortaya koymuş oldu. Tabii ki olaylardan dolayı çok üzgünüm.”