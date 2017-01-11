Ataköy Camii’nde tente faciası: Bir ölü 40 yaralı

Cenaze namazı kılan cemaatin üzerine tente çöktü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi 4'ü ağır 40 kişi de yaralandı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy semtinin en büyük camisi 5. Kısım Camii’nde dün bir facia yaşandı. Öğle namazına müteakip kılınan 2 cenaze namazı sırasında caminin avlusundaki tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü. Olayda yaralanan 41 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralananlardan Mustafa Ümit Şengezer özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geriye kalan 40 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken 14’nün ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de yaralıları ziyaret etti. Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem hastanesine gelerek, tente altında kalan 18 kişiyi ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Şahin daha sonra hastaneden ayrıldı. Hastane çıkışında basın mensuplarının olaya ilişkin sorusuna Vali Şahin, “Biz basın duyurumuzu yaptık zaten” şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Bu elim kaza nedeniyle 4’ü ağır olmak üzere 40 vatandaşımız yaralanmış ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 14 vatandaşımız taburcu olmuş, 26 vatandaşımızın ise tedavilerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesin sonucu yaralanarak tedavi altına alınanların yakınları, kendilerinin de bizzat tanığı oldukları olay anını anlattı. Görgü tanıkları cenaze namazı öncesi zabıtanın tentenin altında durulmaması yönünde anons yaptığını öne sürerken, namazı kıldıran imamın ise cemaati tentenin altına davet ettiğini iddia etti.

ZABITADAN ÇÖKEBİLİR ANONSU

Hastaneye yaralı bir arkadaşını ziyarete gelen emekli öğretmen Selma Cephanecigil, çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Cenaze namazı sırasında camide bulunduğunu kaydeden Cephanecigil, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Cenaze namazından önce bir zabıta bize ‘çökebilir’ diye uyardı. Hepimiz kenara çekildik. Öğle namazı vakti geldi, namaz kılındı. Sonra imam geldi ve cenaze namazı kılınması için herkesi tentenin altına davet etmiş. Bu bir hatadır. Cenaze namazı kılındı. Tam eşimi aramaya doğru gidiyorken tente çıtırdayarak çöktü. 5, 10 kişi altında kaldı. Çatırtı sesiyle koşarak kendimi dışarı attım ve son anda kurtuldum.”

“TENTENİN ALTINA GELİN” İDDİASI

Olayda abisinin ağır yaralandığını belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi de, yaşadığı korku dolu o anları gözyaşları içerisinde anlattı. İki cenaze namazı için avluda cemaatin bulunduğunu kaydeden görgü tanığı da üzerine biriken kar nedeniyle tentenin çevresinin güvenlik şeridiyle kapatıldığını belirterek, “Zabıta megafonla anons ederek ‘tentelerin altında durmayın, çökme tehlikesi var’ diye uyarıyordu. Tentenin etrafı da ikaz bandıyla çevrildi. Camide öğlen namazının kılınıp cenaze namazına geçildiğinde imamlardan birisi ‘tentenin altına gelin’ dedi. Namaz kılınıp cenazeler alınırken olay oldu. Cenaze dağılırken yana doğru dağılanların üzerine olduğu gibi çöktü. Abim tentenin altında kaldı. Şuan da hayati tehlikesi var” şeklinde konuştu. (Ajanslar)