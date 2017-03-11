Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliğine Bakanlık Müşaviri Mahmut Sabri Gürbüz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliğine Sadi Demirci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Menteşe, Bolu Ticaret İl Müdürlüğüne Ersin Terzi, Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne Mahmut Dalgalı, Gümüşhane Ticaret İl Müdürlüğüne Mürsel Yaşar, Batman Ticaret İl Müdürlüğüne Şehmus Kalkan, Karabük Ticaret İl Müdürlüğüne Ferudun Karataş, Bitlis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Kızılgül, Burdur Ticaret İl Müdürlüğüne Aylin Sacide Çağlar, Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğüne Ahmet Taygurt, Bingöl Ticaret İl Müdürlüğüne Abdulvahap Tanık, Milli Eğitim Bakanlığı Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Köse, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ziya Erdem atandı.

Ayrıca, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Şentürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Erman atandı. İHA