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Ataşehir’deki çatışma güvenlik kamerasında

Ataşehir'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında dün yaşanan çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

11:2230 Kasım 2017
Gündem
Ataşehir'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında dün yaşanan çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir markete soygun için giren şüpheliler, polisin ‘teslim ol’ uyarısına ateşle karşılık vermiş; çatışmada bir şüpheli ölürken bir polis memuru da yaralanmıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelileri ile ve polisler arasında kovalamaca yaşanıyor. Daha sonra şüphelilerden biri polise ateş açıyor. (DHA)

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