Atatürk büyük insan yeni bir ülke yarattı!

Güney Amerika ülkesi Şili’de, diktatör Pinochet’yi deviren ‘Hayır’ kampanyasının yaratıcısı Eugenio Garcia Ferrada, Türkiye’ye geldi CHP Gençlik Kolları’nın referandum çalışmalarını inceleyen Ferrada “Muhalefet oyunun kuralını ancak barış diliyle değiştirebilir” dedi

Yönetmen Pablo Larrain'in Şili'deki cunta lideri Augusto Pinochet'nin diktatörlüğünü sandığa götürdüğü 1988 referandumunun kampanya sürecini konu alan ‘No' filmi Türkiye'de de büyük ilgi gördü. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz da arkadaşlarıyla Şili'deki ‘No' kampanyasının mimarı ve filme ilham veren Eugenio Garcia Ferrada'yı Türkiye'ye getirerek destek istedi. Ferrada, “Barış ve umudun etrafında birleşmelisiniz” dedi. İşte 65 yaşındaki Ferrada'nın, SÖZCÜ'ye anlattıkları:

“ÇOĞUNLUK GÜÇ ODAKLI”

– CHP'li gençlerle nasıl buluştunuz?

Türkiye'ye ilk defa geldim. 1988'de Şili'de yaşadığımız ‘Hayır' kampanyası hakkındaki deneyimlerimi paylaşmak ve Türkiye'yi tanımak için buradayım. Benim için gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirmesi, bu konuda söz sahibi olmaları çok önemli…

– Şili'deki ‘Hayır' kampanyasının mimarısınız. O dönemle Türkiye arasında benzerlikler var mı?

Genel yapı olarak Türkiye'de çoğunluk güce odaklı. Şili'de de aynı şekildeydi. Burada seçimle gelen bir iktidar var. Eğer bir anayasa güçler üzerineyse bu bir çatışma oluşturabilir bu da güzel bir şey değil.

– Korku rejimine karşı ‘Hayır'ı kazandıran şey neydi?

Korkuyu yenmek istediler. Kampanya da haltan korkuyu atmak için yapıldı. Pinochet güçten düştükten sonra kötü bir şey olmayacağına insanları ikna etmeye çalıştık.

– Nasıl başardınız?

Biz oyunun kurallarını değiştirdik. İnsanların kalpleriyle, duygularıyla konuştuk. Herkese hitap ettik.

– Türkiye'de şu an ‘Hayır' diyeceğini açıklayanın başına gelmeyen kalmıyor. Nasıl yürüyecek kampanya?

Siz eğer “Hayır deyin onları iktidardan götürün” derseniz onlar size daha sert bir dille cevap verecek. Birbirlerinin düşmanı değil arkadaşı olduklarını hatırlamaları gerek…

– CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla görüşeceksiniz. Ona ilk tavsiyeniz ne olacak?

Sert ve karşı karşıya gelen bir dil değil daha barışçıl bir dil kullanmaları olacak.

– Türkiye'de kimleri tanıyorsunuz?

Atatürk'ü… Yetmez mi? O büyük bir insan… Yeni bir ülke yarattı. Bir de bu gençleri tanımak beni heyecanlandırıyor.

‘HAYIR' TOPLANTILARINA KATILACAK

CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz'la buluşan Ferrada, İstanbul ve İzmir'de ‘Hayır' toplantılarına katılacak, gençlere izlemeleri gereken yol hakkında bilgi verecek.