Atatürk Deniz Köşkü restore ediliyor

Son dönemde bakımsız görüntüleri ile gündeme gelen Florya’daki Atatürk Deniz Köşkü restore edilecek. Ancak restorasyon kararına CHP’liler “Yıkılıp yeniden yapılabilir endişesi taşıyoruz. Projeyi görmeden evet oyu vermeyeceğiz” diyerek muhalefet etti.

Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde bulunan Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün restore edilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı oturumunda “tahsis kararı” alındı. Florya Atatürk Köşkü sınırları içinde kalan parselin 9 bin metrekarelik kısmı, eşdeğer maliye hazinesi taşınmazı ile takas edilmesi şartı ile 2 yıl süreyle TBMM Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı'na bedelsiz olarak tahsis edildi. Tahsis kararına CHP grubu ret oyu verdi.

YIKILIP YENİDEN Mİ YAPILACAK?

İBB Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi İsa Öztürk karara karşı çıkmalarının son dönemde sık sık karşılaşılan yanlış restorasyon uygulamalarından kaynaklandığını belirtti. Öztürk “Komisyonda tahsisin Atatürk Köşkü'nün restorasyonu için yapıldığı söylendi. Ancak aslına uygun yapılmayan bir çok restorasyon örneğine rastlıyoruz. Bizim için çok önemli olan Atatürk Köşkü'nün restorasyon adı altında yıkılıp yeniden yapılabileceği endişesi taşıyoruz. Restorasyon projesini görmediğimiz için bu karar ret oyu verdik. Projeyi gördüğümüzde kararımızı tekrar değerlendireceğiz” dedi.

KÖŞKÜN GEÇMİŞİ

Atatürk için İstanbul Belediyesi tarafından 1935 yılında açılan proje yarışmasını kazanan mimar Seyfi Arkan'a yaptırılan köşk, yazlık bir konut olarak deniz tabanına çakılan sütunlar üzerine yapıldı ve karaya bir köprüyle bağlandı. 14 Ağustos 1935 tarihinde kullanıma açılan köşkte Mustafa Kemal Atatürk, 1936 yılının Haziran ve Temmuz aylarında uzunca bir süre yaşadı. Siyasi ve bilimsel toplantılar için köşkü kullandı. Aralarında İngiliz Kralı VIII. Edward ve Madam Simpson'un da bulunduğu kimi önemli konukları burada ağırladı. Köşk, Atatürk tarafından son olarak 28 Mayıs 1938 günü kullanıldı. Kendisinin ölümünden sonra bu yapılar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık konutu olarak İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren dönemlerinde kullanıldı. 16 Eylül 1988 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na devredilen bu yapılar topluluğu, restorasyonu tamamlandıktan sonra yeniden inşa edilerek Atatürk Müzesi haline getirildi.