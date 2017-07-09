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Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı

Atatürk Havalimanı´nda servis katından yayılan sebebi bilinmeyen geniz yakan bir koku başta polis olmak üzere DHMİ ve TAV ekiplerini alarma geçirdi.

17:429 Temmuz 2017
Gündem
Atatürk Havalimanı’nda koku alarmı
Atatürk Havalimanı´nda servis katından yayılan sebebi bilinmeyen geniz yakan bir koku başta polis olmak üzere DHMİ ve TAV ekiplerini alarma geçirdi.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali Servis katına inen merdivenlerden inen bir personel geniz yakan, rahatsız edici bir koku yayıldığı ihbarında bulundu.

 

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi. İstanbul İftaiyesine bağlı ekipler de havalimanına gelerek kokunun geldiği servis katında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kokunun kaynağı tespit edilemedi.

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Bu arada ekipler kokunun havalimanına yayılmaması için geliş katında tuvaletleri kapatırken, kapıları açık tutarak kokunun çıkmasını sağladı.

DHA

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Son güncelleme: 18:0209.07.2017
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