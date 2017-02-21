Atatürk ve Cumhuriyet’le hesaplaşmak istiyorlar!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş SÖZCÜ’ye konuştu

Nil SOYSAL / İSTANBUL

Yarkadaş, yeni anayasa için “Cumhuriyetin esamesinin bile kalmayacağı yeni bir düzenin peşindeler. 15 Temmuz'u kuruluş yıldönümü, Erdoğan'ı ise kurucu başkan olarak Atatürk'ün yerine oturtmak istiyorlar” dedi…

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis'in en genç vekillerinden… Henüz 42 yaşında… Fikrim o ki; önü çok açık bir siyasetçi… Bunu sokakta da hemen görüyorsunuz. Müthiş bir ilgi var. Kendisi aileden CHP'li… Bilen biliyordur belki ama bilmeyenler için hemen söyleyeyim; Ecevit'e “Karaoğlan” lakabını takan kişi de, Barış Yarkadaş'ın sevgili babaannesi… Her ne kadar bugün siyaset sahnesinde olsa da, o benim de meslektaşım…

“HAYIR DEDİRTMEK DAHA KOLAY…”

– Hayırlı günler, nasılsınız?

Teşekkür ediyorum, size de hayırlı günler. Umarım önümüzdeki süreçte de hep birlikte hayırlı günlerde yaşama fırsatına kavuşacağız. Şu sıra görüyorum ki; referandum sürecinden önce “Hayırlı cumalar” diye tweet atanlar, “Mübarek cumanız kutlu olsun” demeye başladı. Bence bu çok karikatürize edilmiş bir durum. Sonuçta bu kadar korkmamak lazım. Biz şimdi esnaf ziyaretleri yapıyoruz ve kendilerine çok kolay bir şekilde “Hayırlı işler” diyoruz. Onlar da teşekkür ediyor, “Hoş geldiniz” diyorlar. Anketlere göre her ne kadar “Evet” dedirtmek daha kolay gibi gözükse de, insanlara gidip bu paketi anlattığımızda “Hayır” dedirtmenin daha kolay olduğunu görüyoruz.

HALK İÇİN HER YERDE…



“YARGILANMAKTAN KORKUYORLAR”

– Başkanlık sistemi dayatmasının altında yatan temel sebebi de merak ediyor insanlar…

Başkanlık sisteminin altında yatan temel motivasyon, Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yargılanma korkusudur. 15 Temmuz'dan sonra bu korkuları daha da arttı. Bu düzeni kurup oturturlarsa, ömür boyu iktidarda kalmak, ömür boyu yargılanmadan siyasetlerini devam ettirmek istiyorlar. Başkanlıklar emperyalist ülkeler tarafından istenir. Çünkü emperyalistler hep tek bir adamla muhatap olmak isterler. Bunu Ortadoğu'da yaptılar. Saddam, Hafız Esad, Mübarek gibi kişilerin yıllarca antidemokratik uygulamalarına göz yumdular ama en nihayetinde ne oldu? O göz yumdukları rejimler kapalı rejimlere dönüştü. O zaman ticari ilişkileri kesilmeye başladı. Bu ilişkiler kesilince 30-40 yıl açıktan destek verdikleri o rejimleri, en sonunda kendileri yıktılar. Benim en büyük korkum; Türkiye'ye emperyalistlerin de göz yumduğu bir başkanlık modeli dayatılırsa, onun yine emperyalistler eliyle yıkılmasıdır.

“YENİ BİR REJİMİN AYAK SESİ…”

– Peki bu dayatılan model; başkanlık modeli mi, cumhurbaşkanlığı modeli mi?

Tayyip Erdoğan'ın kafasında iki mesele var. Bir; Atatürk gibi bir kurucu başkan olmayı istiyor. İki; Arap ve Ortadoğu coğrafyasının lideri olmaya soyunuyor. Başkanlığı bir atlama taşı olarak görüyor. Dertleri şu; eğer bu başkanlık paketi geçerse, Cumhuriyet'in temel niteliklerini değiştirip, devletin yeni isimle yoluna devam etmesi gibi planları var. Kafalarında üç, dört tane isim var. Bir; Yeni Türkiye Cumhuriyeti. İki; Yeni Türkiye Devleti. Üç; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı… Cumhurbaşkanlığı sistemi demelerinin altında yatan sebep bu… Eğer bunu yapabilirlerse, 15 Temmuz'u kuruluş yıldönümü, Tayyip Erdoğan'ı da kurucu başkan olarak Atatürk'ün yerine oturtmak istiyorlar.

Sandıktan ‘Hayır' çıkması Türkiye'nin hayrına olacak

– “Rejim değişmiyor” deniliyor…

“Rejim değişmiyor” sözü büyük bir yalandır. Rejim değişmiyorsa, Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu Nilhan Sultan neden bu kadar çok ortalıkta dolaşmaya başladı? Bu yapılmak istenen Cumhuriyet'le hesaplaşmaktır. Bu yapılmak istenen Cumhuriyet'in esamesinin bile kalmayacağı yeni bir düzen kurmaktır. O yüzden tüm yurttaşların Cumhuriyete, demokrasiye, parlamenter rejime, Atatürk ve silah arkadaşlarının bize miras bıraktığı bu emanete sahip çıkması gerekiyor.

“GÜÇLÜ BİR ATATÜRKÇÜ DAMAR VAR”

– Buna AKP'ye oy veren yurttaşlar bile müsaade etmez…

Onun farkındalar. Atatürk'le açıktan hesaplaşamamalarının altında yatan en önemli sebeplerden biri; güçlü bir Atatürkçü damar var. İkincisi; yapılan tüm araştırmalarda AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaşların yüzde 14'ü zaten açıkça Atatürkçü olduğunu ifade ediyor. Yine AKP'ye oy verenlerin yüzde 20'si, bu referandumda “Hayır” vereceğini söylüyor. Bunların özellikle yüzde 9'u, kemikleşmiş bir şekilde “Hayır” diyeceğini belirtiyor. AKP de kendilerine oy veren ama referandumda “Hayır” vermeyi düşünen bu yüzde 9'luk kesimin sandığa gitmemesi için bir algı çalışması yapmaya çalışıyor. Şu andaki hedefleri o… Tamam “Evet” vermesinler ama en azından “Hayır” da vermesinler diyerek bu algı operasyonunu yönetiyor. O yüzden CHP'nin, MHP'nin, HDP'nin, AKP'nin bir kısmının, Büyük Birlik Partisi'nin ve Vatan Partisi'nin seçmenlerinin bir araya gelip verecekleri “Hayır” oyundaki motor güçlerden biri de AKP seçmeni olacak.

– Çok anket okuyorsunuz siz… HDP'liler ne diyor?

HDP seçmeninin yüzde 94.5'i “Hayır” vereceğini söylüyor. Yapılan anketlerde ortaya şu çıkıyor: HDP'liler, “Tayyip Erdoğan Kürt sorununu çözemez” diyorlar. İkincisi; “Tayyip Erdoğan'ın istediği başkanlık modeli gelirse, Türkiye bölünür, ben bölünmek istemiyorum” diyorlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın da bu gerçeği görmesi lazım. Çünkü sandıktan “Hayır” çıkması, Tayyip Erdoğan'ın da hayrınadır, Türkiye'nin de hayrınadır.