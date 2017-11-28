Atatürk’e ve Cumhurbaşkanına hakaretten 5 kişiye soruşturma

Antalya'da, 5 kişi hakkında Atatürk'e ve Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a muhalefet”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını işledikleri iddiasıyla 4 kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden H.A. “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet” suçu kapsamında, E.P, M.K. ve U.B.K. de “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten ifadesi alınarak adli makamlara sevk edildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması bulunan T.K.’nin ise İstanbul’da tedavi görmesi nedeniyle ifadesinin alınamadığı, dosyasının adli makamlara gönderildiği öğrenildi.

İHA