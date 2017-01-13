Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile şehitleri unutma, babamın oğlu

Hatay Milletvekili Ahrazoğlu’nun ağabeyi Facebook adresinden böyle yazdı, sosyal medya yıkıldı. MHP’li milletvekili “Kardeşim hayır oyu vermem telkininde bulunmadı” diye konuştu

Yeni anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylamalar sürerken MHP milletvekillerine ülkücü camiadan “hayır” demelerine ilişkin büyük bir baskı geliyor. MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu'nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu, Facebook adresinden yaptığı paylaşımda kardeşine seslendi. Ağabey Ahrazoğlu, “O kulübeye girerken ve sandığa oy atarken Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlamanı ve ülkücü şehitleri unutmamanı bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun babamın oğlu. Gözlerinden öperim” ifadelerini içeren bir mesaj yayımladı. Ahrazoğlu'nun yazdığı yazı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. MHP Genel Merkezi'nin de telefonlarının susmadığı öğrenildi.

DESTEK YORUMLARI YAPILDI

MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyinin yazdığı sözlerin ardından sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: “Tüm MHP milletvekillerine ders olsun. MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu'nun kardeşine uyarısı gözlerimi yaşarttı.”‘

‘DÜŞÜNCELERİNE KATILMIYORUM'

MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu ise ağabeyinin anayasa değişikliği konusunda kendisine sosyal medya üzerinden verdiği mesajı SÖZCÜ'ye değerlendirdi. ‘'O mesajı okudum. Yorumlarına katılmıyorum'' diyen MHP'li Ahrazoğlu şunları söyledi: “Ağabeyim ‘Bu vatanı düşünerek hareket et' diyor. Ben de kendi hür vicdanıma göre hareket ediyorum. Ama onun kişisel yorumlarına da katılmıyorum. Zaten ağabeyim, anayasa değişiklik paketine ‘Hayır' oyu vermem gibi, bu yönde bir telkinde de bulunmuyor. Ama onun sözleri medyaya yansıdıktan sonra altına yapılan yorumlar da maksadını aşmış durumda.”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta grup toplantısında “Benim bir tek evet oyum vardır, onu da vereceğim” demiş Necmettin Ahrazoğlu da şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Kendisinin bize bir talimatı olmamıştır. Bekleyip görelim.”

FACEBOOK'TAN YAPTIĞI BU PAYLAŞIM BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu Facebook'tan bu paylaşımı yaptı.

Özellikle ülkücüler bu değerlendirmeyi destekledi.