Atatürk’ün kızı İzmir’de anıldı

Dünyaca ünlü seramik sanatçısı ve ressam Ümran Baradan ölümünün altıncı yılında memleketi İzmir'de anıldı.

“MEŞALEYİZ, SÖNEMEYİZ. BAŞKA REJİM DENEMEYİZ.”

Dünyaca ünlü seramik sanatçısı ve ressam Ümran Baradan ölümünün altıncı yılında memleketi İzmir’de anıldı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenlendi. Ayrıca Konak Belediyesi'nce bu yıl yedincisi düzenlenen Ümran Baradan Liseler Arası Resim Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

KÜLTÜR MERKEZİ TAMAMEN DOLDU

Etkinliğe, Ümran Baradan’ın eşi Baykal Çaygöz, kızı Yasemin Baradan, damadı Uğur Dündar’ın yanısıra, Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, İzmir Milletvekilleri Aytun Çıray ve Atila Sertel, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner, modacı Zuhal Yorgancıoğlu, Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci, veli ve vatandaşlar katıldı.





ÖĞRENCİLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Devlet Sanatçısı Ümran Baradan’ı anma etkinliği müzik dinletisi ile başladı. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu çok sesli koro ile oda orkestrası, müzik öğretmeni Murat Çubukoğlu yönetiminde, Türk Müziği eserlerini seslendirdi. Konser büyük alkış aldı. Lisenin resim bölümü öğrencilerinin kültür merkezinin galerisinde sergilenen tabloları da büyük beğeni topladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Etkinlikte İzmirli gazeteci-yazar Atilla Köprülüoğlu’nun “Atatürk’ün kızı Ümran Baradan” başlıklı yazısı okundu. Ardından Konak Belediyesi’nin hazırladığı Ümran Baradan belgeselinin gösterimi yapıldı. Bu dakikalarda izleyicilerin birçoğu gözyaşlarını tutamadı. Belgeselin başında Baradan’ın seslendirdiği şiir de seyircileri duygulandırdı. Yıllar öncesine ait şiirin “Meşaleyiz, sönemeyiz. Başka rejim denemeyiz. Sözümüzden dönemeyiz. Aydın bir Türk kadınıyım” dizeleri dikkat çekti.



“GÖNÜL DEFTERİMİZDE YORGUNLUK GİDERİYOR”

Daha sonra konuşmacılar kürsüye davet edildi. İlk sözü Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği 2. Başkanı İnci Mutluer aldı. Mutluer, “Bıraktığı bayrağı elden ele vererek onu unutturmayacağız, yaşatacağız” dedi. Ümran Baradan’ın damadı, usta Gazeteci Uğur Dündar ise Baradan’ın çağdaş bir Türkiye'de, aydınlık gençlerin yetişmesi için çalıştığını vurgulayarak, “Ümran hanımı anlatmak zor. Çok büyük bir emekçiydi. Cumhuriyet sevdalısıydı.Atatürk’ün kızı unvanını hak etmiş bir sanatçıydı. Ayrıca ‘Başka rejim istemiyorum’ diyerek yıllar öncesinden Atatürk’ün evlatlarına emanet ettiği cumhuriyeti sonuna kadar savunma azmini altını çizerek sergilemiştir. Beni en çok etkileyen özelliklerinden biri İzmirli bir sanatçı olarak İzmir’in dışına taşan, hatta dünyanın birçok ülkesine ulaşan ününe karşın bu kentte yaşamış olmaktaki ısrarıdır. İzmir’i ve İzmirliler’i çok severdi. O kadar severdi ki, güzel sanatlar lisesini eşi Baykal bey ile çalışarak inşa etti ve İzmirli çocuklara armağan etti. Yine mülkü kendisine ait olan Varyant’taki Çocuk Oyuncak Müzesi ile Kemalpaşa’daki Güzel Sanatlar Müzesi’ni içindeki eserler ile birlikte halkımıza armağan etti. . Ne mutlu bize ki yeni Ümran Baradan’lar yetişiyor ve hızla onun izinde yürüyorlar. Bir fani bundan daha güzel bir iz bırakamaz. O iz ki Ümran Baradan’ı sonsuza kadar yaşatacak. Sevgili Atilla Köprülüoğlu’nun çok güzel anlattığı gibi, ‘Gönül defterimizde yorgunluk gideriyor.’ Onu sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz” diye konuştu.

“HER ŞEYİNİ ÇOCUKLARA VAKFETTİ”

Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, Baradan’ın çok değerli bir sanatçı olduğunu vurguladıktan sonra, “Modern bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlar eşit birey olması çok önemliydi. Kadınlar eşit birey olarak emekleri ile hayatın her alanında var olmalılardı. Özellikle sanatta Türkiye’nin göğsünü kabartmalılardı. Ümran Baradan bunu fazlasıyla gerçekleştirdi” dedi. Baradan’ın sadece bir başına sanatçı olmadığını, sanatınıve sahip olduğu değerleri paylaştığını belirten Pektaş, “Sanat aracılığı ile insanlara ulaştı. Yol gösterici olsun, eğitimler alsın, cumhuriyetin aydınlık bireyleri olarak yetişsinler diye her şeyini çocuklara ve gençlere vakfetti. Türkiye’nin daha çok Ümran Baradan’a ihtiyacı var. Böyle insanları unutturmamak ve sürekli yaşatmak görevimiz. Ayrıca biz Konak Belediyesi olarak da ona minnettarız. Ona olan vefa duygumuzu göstermek bizim için büyük bir onur. Hayırların yükseldiği, aydınlık bir geleceğin var olduğu bir Türkiye özlemi ile Ümran Baradan’ı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum” ifadelerini dile getirdi.

“MEDENİYET PROJESİNİN BİR SONUCUDUR”

İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Ümran Baradan İzmir’den doğan ve dünyaya ışık saçmış olan bir güzel insan. Bizlere sadece sanatı değil, laikliği, kadınların hak ve özgürlüklerini, insan haklarını, çağdaş yaşamı da sevdirdi. Tüm bunların altında yatan onun bir cumhuriyet kadını olmasıdır” dedi. İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Ümran Baradan’ı anmak aynı zamanda Atatürk’ün ruhunu şad etmek demektir. Çünkü onun medeniyet projesinin bir sonucudur” diye konuştu. Çıray, “Esasen sanatçıları ölümsüz kılan hem sanatları, hem de çağın ötesini görüşleridir. Baradan da böyle bir sanatçıydı” ifadelerine yer verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinliğin finalinde resim yarışmasının ödül törenini yapıldı. Bu yılki teması ‘İzmir'i Sevmek' olan yarışma “güzel sanatlar liseleri” ile “düz liseler” olarak iki kategoride düzenlendi. Güzel sanatlar liseleri arasındaki resim yarışmasında birincilik ödülüne Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Anıl Öz, düz liseler arasındaki resim yarışmasında birincilik ödülüne 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Şengül değer görüldü.

UĞUR DÜNDAR’A SEVGİ SELİ

Etkinlik sona erdikten sonra Ümran Baradan’ın kızı Yasemin Dündar ile damadı Uğur Dündar, katılımcılar ile birlikte topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. Usta gazeteci Uğur Dündar vatandaşların sevgi seli ile karşılaştı, fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi. Davetliler daha sonra kültür merkezinin galeri bölümüne geçerek resim sergisini gezdi.