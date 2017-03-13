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Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yerleştirdi, sözlerini değiştirdi

Kocaeli yerel internet haber sitelerinde yer alan fotoğrafta Gölcük Belediyesi'nde çalışan İdris Alp'in odasındaki Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını monte ettirmesi, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise, "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerini yazdırması tepki çekti.
22:4413 Mart 2017
Gündem
Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yerleştirdi, sözlerini değiştirdi
Kocaeli yerel internet haber sitelerinde yer alan fotoğrafta Gölcük Belediyesi'nde çalışan İdris Alp'in odasındaki Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını monte ettirmesi, Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözlerinin yerine ise, "Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz" sözlerini yazdırması tepki çekti.

Gölcük Belediyesi’nin sanat galerisinde çalışan Yasin Alp’in odasında bulunan fotoğraf dikkat çekiyor. Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı monte edilirken, Atatürk’ün “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözlerinin yerine ise “Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz” sözlerini yazdırması dikkat çekti.

AKP İlçe Belediye Başkanı İdris Alp’in kardeşi olan Yasin Alp’in çalışma odasında bulunan fotoğraf yerel internet haber sitelerinde yayınlanırken, tepki oluştu.

DHA

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Son güncelleme: 23:3013.03.2017
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