Ata’ya hakaret yağdıran tarihçinin FETÖ’cülerle bağlantısı deşifre oldu!

Mustafa Armağan’ın web sitesinin, 2014’ten bu yana, FETÖ’nün televizyonu Samanyolu’nda çalışan Soner Can’ın kontrolü altında olduğu ortaya çıktı. Can’ın ABD’ye kaçtığı iddia ediliyor

TVNet'te yayınlanan ‘Derin Tarih' isimli programda Atatürk'e edilen hakaretler gündemdeki yerini korurken, o programda Cumhuriyet'in kurucusuna ve manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'a yönelik skandal ifadeler kullanan Yeni Şafak yazarı ve Derin Tarih Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan'ın sicili bir bir ortaya dökülmeye başladı. Atatürk düşmanı Mustafa Armağan 1995'ten 2015'e kadar FETÖ'nün yayın organı Zaman'da yazdı. AKP iktidarının FETÖ ile ilişkilerin koparılması için milat kabul ettiği 17-25 Aralık 2013'ten sonra da yazılarını sürdürdü. Terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'i öven kitaplar yazdı.

İNTERNETTE İZİNİ SÜRDÜLER

Habererk sitesinin özel haberinde, Armağan'ın siciline dair bilgiler yer aldı. Haberde, Armağan'ın “www.mustafaarmagan.com.tr” isimli web sitesini düzenleyen kişinin Soner Can isimli bir kişi olduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Web sitesini sorguladığımızda Armağan'ın iletişim bilgilerini görüyoruz fakat mail adresi olarak soner2@gmail.com adresi görülüyor. Mayıs 2014'ten beri mustafaarmagan.com.tr adresinin kontrolü soner2@gmail.com'da. Soner Can isimli kişi 26 Şubat 2014'te ‘appdukkani.net' isimli bir web sitesini satın alıyor ve adres olarak Samanyolu Yayın'ı gösteriyor. Yani Can hem Samanyolu'nda çalışmakta hem de Armağan'ın sayfasını yapmaktaydı. Can bugün nerede? Tüm FETÖ'cüler gibi ABD'de. ”

O Atatürk düşmanını üniversiteye sokmadılar

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Atatürk düşmanı tarihçi Mustafa Armağan'ı İstanbul Üniversitesi'ne sokmadı.

TGB'lilerin protestosu üzerine Mustafa Armağan'ın İSTANBULFEST kapsamında yapacağı “Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı” konulu söyleşisi iptal edildi. TGB üyeleri eylemde “Atatürk Düşmanı Mustafa Armağan Üniversiteye Giremez'', “Fetullah Gülen'in ‘Aslanı' Mustafa Armağan Üniversiteden Defol!'', “İstanbul Üniversitesi'ne Atatürk Düşmanları Giremez'' yazılı pankartları açtı. TGB Genel Başkan Yardımcısı Cem Dikmen “Mustafa Armağan denilen FETÖ'cü ve Atatürk düşmanı hainin bir etkinliği olacaktı. Atatürk gençliği onu karşılamak için gördüğünüz gibi burada onu bekledi. Ama o hain buraya gelmeye cesaret edemedi. Buradan kendisine bir kez daha sesleniyoruz: Atatürk gençliği daima görev başında” dedi.