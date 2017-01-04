Atilla Kaya kimdir? MHP’de istifa depremi

Atila Kaya, MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Peki, Atilla Kaya kimdir?

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Kaya’nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikline olumsuz baktığı için görevinden istifa ettiği düşünülüyor.

ATİLLA KAYA KİMDİR?

15 Ağustos 1957 senesinde dünyaya gelen Atila Kaya aslen Karslıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı yaptı. 2003- 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı’lığını yapmıştır.2009 yılında MHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüş ve görevinden istifa etmiştir. 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde İstanbul 3.Bölge MHP Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

1980’de sol görüşlü müteahhit Mithat Koçulu’yu bıçaklayarak öldürmüştür. Mahkeme tarafından adam öldürmekten hüküm giymemiş defalarca karara itiraz etmiş hüküm bozulmuş ve davası sonuçlanamadan af çıkmıştır.