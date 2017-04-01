Atilla Taş ve 20 şüpheli emniyette!

İstanbul'da FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan ve önceki gün tahliye edilmelerine karar verilen Atilla Taş'ında aralarında bulunduğu 21 şüpheli yeniden gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz Darbe Kalkışması sonrasında, örgütün medya ayağına yönelik yürütülen soruşturmalarda Atilla Taş’la birlikte 20 şüpheli geçtiğimiz Ağustos Ayı’nda gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Devam eden yargılama sürecinde, 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi 3 gün önce şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Savcılık ise 21 şüpheliden Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu’nun itiraz etti. Başvuru kabul edilince 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca, Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında da başka bir dava sebebiyle yakalama kararı olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelileri cezaevi çıkışında gözaltına aldı. Şüpheli 21 kişi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerin devam ettiği belirtildi.

21 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmasında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tahliye edilmişti.

Mahkeme, duruşma savcısının tahliyelerini talep ettiği Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Atilla Taş, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız ile birlikte savcının tahliye talebinde bulunmadığı Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal ve Muhammed Said Kuloğlu’nu da tahliye etmişti.