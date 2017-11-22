Avukat Murat Ergün: Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak için tahrik etmek istiyorlar

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programında NATO tatbikatında yaşanan skandal tartışıldı. İronik ve çarpıcı yorumlarıyla seyircilerin beğenisini kazanan Halkın Avukatı Murat Ergün, Türkiye'ye karşı yapılan skandal ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Ergün konuşmasında şunları söyledi:

“Sırayla açıklamalar yapıyorlar. ABD Genelkurmay Başkanı bir açıklama yapıyor. Bu S-400’lerden sonra, Türkiye’yi uyarıyor. Pentagon sözcüsü bir açıklama yapıyor, Türkiye’yi uyarıyor. Onun ardından NATO Askeri Komuta Başkanı açıklama yapıyor, Türkiye’yi uyarıyor. Onun ardından ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Müsteşar Yardımcısı açıklama yapıyor, Türkiye’yi uyarıyor.

“TÜRKİYE’Yİ NATO’DAN ÇIKARMAK İSTİYOR DA OLABİLİRLER”

Bütün bunların üzerine bir NATO tatbikatında benim kanaatim son anda eklenmiş bir manipülasyondur. Yani bir tahrik unsurudur. Ama öyle bir şey oluyor ki NATO’nun düşman ülkelerinden bir tanesi S-400 alan bir ülke oluyor. Ve bu S-400 alan ülkede bu S-400 üreten ülkeyle bu dönemde yakınlaşan bir ülke. Bu kim dünyada? Bu Türkiye. Bunu şunun içinde yapılıyor olabilirler.

Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak istiyor da olabilirler. Çünkü Türkiye istemeden, Türkiye’yi kimse NATO’dan çıkaramaz. Ama Türkiye’yi NATO’dan çıkması için tahrikte etmek istiyor olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.