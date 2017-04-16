Aydın 2017 referandum sonuçları açıklandı! İşte tarihi referandumun sonuçları

Tarihi referandum sona erdi. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren sandığa koştu. İşte Türkiye’nin merakla beklediği referandum sonuçları.
AYDIN 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Aydın 2010’da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 718 bin 768 olduğu 2010 referandumunda Aydın’da sandığa giden kişi sayısı 585 bin 143 olmuş seçmen katılım yüzdesi %83,12'de kalmıştı. İşte Aydın 2010 referandum sonuçları:
EVET : 35.91
HAYIR: 64.08
2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?
2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Aydın’da:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 56,28
Recep Tayyip Erdoğan: % 36,75
Selahattin Demirtaş : % 6,96
2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ
Aydın’da; toplam Sandık Sayısı : 2.458, açılan Sandık Sayısı : 2.458, toplam seçmen sayısı : 777.563, kullanılan oy sayısı : 679.205, katılım Oranı : % 87,35 olmuştu.
AKP: %33,80
CHP: %40,80
MHP: %15,80
HDP: %7.0