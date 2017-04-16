Aydın 2017 referandum sonuçları açıklandı! İşte tarihi referandumun sonuçları

Herkesin merakla beklediği referandum sonuçları açıklandı. Referandumda Aydın hangi cevabı verdi? İşte Aydın referandum sonuçları.

Tarihi referandum sona erdi. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren sandığa koştu. İşte Türkiye’nin merakla beklediği referandum sonuçları.

Aydın evet %35.94 hayır %64.06 Açılan Sandık %93.81

AYDIN 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Aydın 2010’da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 718 bin 768 olduğu 2010 referandumunda Aydın’da sandığa giden kişi sayısı 585 bin 143 olmuş seçmen katılım yüzdesi %83,12'de kalmıştı. İşte Aydın 2010 referandum sonuçları:

EVET : 35.91

HAYIR: 64.08

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Aydın’da:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 56,28

Recep Tayyip Erdoğan: % 36,75

Selahattin Demirtaş : % 6,96

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Aydın’da; toplam Sandık Sayısı : 2.458, açılan Sandık Sayısı : 2.458, toplam seçmen sayısı : 777.563, kullanılan oy sayısı : 679.205, katılım Oranı : % 87,35 olmuştu.

AKP: %33,80

CHP: %40,80

MHP: %15,80

HDP: %7.0

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