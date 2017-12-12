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Aydın’daki üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerden de tam not aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Bulvarı üzerinde yapılan üç boyutlu yaya geçidi, yayalardan sonra sürücülerden de tam not aldı.

22:1112 Aralık 2017
Gündem
Aydın’daki üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerden de tam not aldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Bulvarı üzerinde yapılan üç boyutlu yaya geçidi, yayalardan sonra sürücülerden de tam not aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uyguladığı 3 boyutlu yaya geçidini sürücüler değerlendirdi.

Yayalar gibi sürücüler de yeni yaya geçidini beğendi. Üç boyutlu yaya geçidini gördükleri an yavaşlamak zorunda kaldıklarını ifade eden sürücüler, böylelikle kazaların azalmasını beklediklerini söyledi.

MUSTAFA YILMAZ

MUSTAFA YILMAZ

“ÖZELLİKLE OKUL ÖNLERİNDEKİ YAYA GEÇİTLERİNDE YAPILMASI DAHA GÜZEL”

Sürücülerden Mustafa Yılmaz, “Bu uygulamayı daha önce duymuştuk. Avrupa’nın bazı kentlerinde de yapıldığını biliyorduk. Şu an bizim şehrimizde de uygulanması çok güzel. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde yapılması daha güzel. İnşallah bundan sonra sürücülerde buna uyar ve kazalarda biraz daha azalır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

SEÇİL MACAROĞLU

SEÇİL MACAROĞLU

“BAŞKANIMIZ YENİLİKÇİ GÖRÜŞÜNÜ BURADA DA UYGULAMIŞ”

Bir diğer sürücü Seçil Macaroğlu ise, “Karşıdan gelirken, yoldaki değişikliği fark ettim. Dolayısıyla yavaşladım. Okul bölgesindeki bu uygulama çok doğru bir uygulama olmuş. Başkanımız, yenilikçi görüşünü burada da uygulamış. Şehrimize sürekli kadın eli değiyor” diye konuştu.

SERKAN YILMAZ

SERKAN YILMAZ

“ÖNÜMDE KALDIRIM GİBİ BİRŞEY GÖRDÜM; YAVAŞLADIM”

Sürücü Serkan Yılmaz da, “Önümde kaldırım gibi bir şey gördüm. Yavaşladım, durdum. Baktığımda üç boyutlu yaya geçidi olduğunu gördüm. Gazetelerde de okumuştum” şeklinde konuştu.

DHA

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Son güncelleme: 22:3112.12.2017
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