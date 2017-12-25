Aydınlanma Ödülü’nü alan Hıfzı Topuz’dan Atatürk açıklaması: Bu günler geçecek

Bakırköy Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin destekleriyle Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi’nin düzenlediği 'Aydınlanma Ödülü' coşkulu bir törenle gazeteci-yazar Hıfzı Topuz’a verildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda düzenlenen töreni ünlü tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer sundu. Gençlerin büyük katılım gösterdiği tören; Atatürk, Kubilay ve aydınlanma mücadelesinde yitirilenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi Başkanı A.İlhan Gülek yaptı. “Kubilay’ın şehit edildiği günün 87. yılında da aydınlanma ateşi sönmedi” diyen Gülek, “Bu gün aynı heyecanla buradayız. Cumhuriyetimiz için bizden öncekiler gibi hiç düşünmeden canımızı vermeye hazırız. Bu uzun soluklu mücadeleyi kazanacağız” açıklamasını yaptı.

‘AYDINLANMA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “140 gazetecinin hapiste olduğunu düşünce ülkenin durumunu anlayabilirsiniz. Bu zorlu şartlarda da özgürlük ve aydınlanma mücadelesini sürdüreceğiz. Hıfzı Topuz’un dostu olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek düşüncelerini ifade etti.

‘HIFZI AĞABEYİ ÖRNEK ALMALILAR'

Mimar-Şair Cengiz Bektaş da, “Ülkeyi adım adım gezen, kitaplar yazan, söyleşiler yapan Hıfzı topuz, geleceği yönetecek gençleri aydınlatmak için en çok emek verenlerdendir. ‘Pekiyi ne yapmalıyız' diyen aydınlar, hep üreten ve hiç yorulmayan Hıfzı ağabeyi örnek almalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ZAFER DEVRİMCİLERİN, ATATÜRKÇÜLERİN OLACAK'

Daha önce bu ödülü alan Gülriz Sururi ve Mehmet Aksoy, Topuz'a ödülü takdim etti.

Topuz, “Aydınlanma fikri Türkiye’ye Tevfik Fikret’le geldi, ondan çok etkilenen Atatürk’le vücut buldu. Ben Cumhuriyet’le yaşıtım ve kendimi hep Atatürkçü olarak niteledim. O’nun hakkında dört kitap yazdım. O’nu gördüm, elini sıktım, çok şanslıyım. Bu günler geçecek ve zafer devrimcilerin, Atatürkçülerin olacaktır” dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ve hep birlikte okunan İzmir Marşı’yla son buldu. Törene Nazan Moroğlu, Mustafa Köz, Göksel Arsoy, Engin Ayça, Hikmet Altınkaynak ve Nazım Alphan’ın yanı sıra pek çok yazar, gazeteci, sanatçı ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.