New York´ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkında önemli açıklamalarda bulunan, yolsuzluklara verdiği büyük mücadelenin yanı sıra neden ‘hayır' dememiz gerektiğini anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bu bir yolsuzluk davasıdır umuyorum ki daha ötesine de gitmez" dedi.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi, duayen gazeteci ve televizyon programcısı Uğur Dündar ile Halk Arenası programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Reza Zarrab hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğdu yaptığı açıklamada, “Edindiğim bilgilere göre, bu konunun Reza Zarrab meselesiyle sınırlı olamayabileceği ihtimali var. Bu konuyu ulusum adına, ulusumu düşünerek, sessizce takip eden biri olarak sadece İran amborga meselesi olamayabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Burada ülkenin kurucu partisinin milletvekili olarak sorumluluğumun farkındayım, ilk sorumluluğum şudur ki; Bu milli bir dava değildir ama sonuçlarının çok ağır şekilde milletmize ödetilecek bir davadır. Bu yüz kızartıcı bir yolsuzluk davasıdır, umuyorum ki daha ötesine de gitmez.” açıklamasını yaptı.

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