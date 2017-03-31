Aykut Erdoğdu: Bu millet kimseye diktatörlük vermeyecek!

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programında bu hafta konuklar arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programında bu hafta konuklar arasında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta Atatürk'ün eşsiz emaneti Ankara'da yapıldı. Yolsuzluklara verdiği büyük mücadelenin yanı sıra neden ‘Hayır' dememiz gerektiğini anlatan CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, iktidarın yanlışlarını eleştirmesi, engin bilgi birikimi, yurtseverliğiyle halkın beğenisini toplayan CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt ve ‘Halk Arenası'ndaki ironik yorumlarıyla bilinen halkın avukatı Murat Ergün'ün açıklamaları ile gündeme yine damga vurdu.

Referandum öncesi halkı aydınlatan bilgiler veren Erdoğdu, ”Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi var. Bu kadar açık bir gerçeği bütün millete yutturmak için bütün televizyonlara el koydular” dedi. Erdoğdu’nun; ”Bu millet kimseye diktatörlük vermeyecek” sözü ise uzun bir süre ayakta alkışlandı…