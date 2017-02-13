Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı’nın artık yargılanacağı aldatmasının gerçeğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı suç işlerse, yani kasten adam öldürürse, rüşvet alırsa önerilen Yeni Anayasa teklifine göre yargılanabilir mi? Aykut Erdoğdu'dan AYM'nin yeni hali üzerinden çarpıcı gerçekler...

Cumhurbaşkanı suç işlerse, yani kasten adam öldürürse, rüşvet alırsa önerilen Yeni Anayasa teklifine göre yargılanabilir mi? Aykut Erdoğdu'dan AYM'nin yeni hali üzerinden çarpıcı gerçekler...

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önerilen Yeni Anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanının yargılanmasıyla ilgili çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. Yeni Anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanı’nı yargılayacak Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12 üyesini Cumhurbaşkanının atayacağını belirten Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanının suç işlemesi ( kasten adam öldürme, rüşvet, yolsuzluk ) halinde yargılanacağı Anayasa Mahkemesi üzerinde mutlak hakimiyet kuracağını söyledi.

İşte Aykut Erdoğdu’nun tweetleri:

1- Yeni Anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanı’nı yargılayacak Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12 üyesini Cumhurbaşkanı atıyor +++ — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

2- Bugünkü sisteme göre AYM Başbakan, Bakanlar ve MV’leri yüce divan sıfatıyla yargılayacağı düşüncesiyle yetki tarafsız CB’ye verilmişti ++ — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

3- Anayasa teklifiyle Başbakan ve Bakanlar Kurulu kaldırılarak yetki CB’ye verildi… Ancak CB’nin AYM üyelerini atama yetkisine dokunulmadı — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

4- Yeni Anayasa teklifinde CB bütün yürütmeyi ele geçiriyor… Aynı zamanda 15 üyeli AYM’nin 12 üyesini atamaya devam ediyor +++ — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

5- Yani CB suç işlerse yargılanacağı AYM üzerinde mutlak hakimiyet sağlıyor… CB’nin artık yargılanacağı aldatmacasının gerçeği böyle… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

6- Üstelik AYM üyeleri 4 yıllığına seçiliyor… Bu durum AYM’nin tarafsızlığını yok etmek için tezgahlanmış şeytani bir plandır… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

7- Normalde AYM’nin tarafsızlığını sağlamak için AYM üyeleri uzun (8 yıl ve fazlası) süreli ve bir defa için seçilir… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

8- AYM üyeleri kısa (4 Yıl) süreli aday gösterilip ikinci defa seçilme hakkı verilirse bu durum AYM’nin bağımsızlığını öldürür… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

9- 4 yıl süreli olarak atanan AYM üyeleri tekrar göreve atanmak için kendilerini tekrar atayacak CB’nin boyunduruğu altına giyer… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017

10- İşte bu şekilde atanarak CB’nin boyunduruğu altına giren AYM üyeleri Cumhurbaşkanı’nı ve Yardımcılarını yargılayacakmış… BÜYÜK YALAN.. — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 13 Şubat 2017