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Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı’nın artık yargılanacağı aldatmasının gerçeğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı suç işlerse, yani kasten adam öldürürse, rüşvet alırsa önerilen Yeni Anayasa teklifine göre yargılanabilir mi? Aykut Erdoğdu'dan AYM'nin yeni hali üzerinden çarpıcı gerçekler...
11:5113 Şubat 2017
Gündem
Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı’nın artık yargılanacağı aldatmasının gerçeğini açıkladı!
Cumhurbaşkanı suç işlerse, yani kasten adam öldürürse, rüşvet alırsa önerilen Yeni Anayasa teklifine göre yargılanabilir mi? Aykut Erdoğdu'dan AYM'nin yeni hali üzerinden çarpıcı gerçekler...

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önerilen Yeni Anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanının yargılanmasıyla ilgili çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. Yeni Anayasa teklifine göre Cumhurbaşkanı’nı yargılayacak Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12 üyesini Cumhurbaşkanının atayacağını belirten Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanının suç işlemesi ( kasten adam öldürme, rüşvet, yolsuzluk ) halinde yargılanacağı Anayasa Mahkemesi üzerinde mutlak hakimiyet kuracağını söyledi.

İşte Aykut Erdoğdu’nun tweetleri:

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