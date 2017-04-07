Aykut Erdoğdu ‘Hayır’ videosu seslendirdi ve uyardı: “Bu işin şakası yok”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ‘Hayır’ animasyonu seslendirdi. Çekilen videoda yeni Anayasa tasarısıyla gelecek olan tehlikeleri anlatan Aykut Erdoğdu, ‘Başkanlık varsa, hak hukuk yokmuş, özgürlük yokmuş, refah yokmuş’ diyerek sandığa gideceklere ‘çok geç olmadan uyan Türkiye’ uyarısında bulundu.
Aykut Erdoğdu, videoyu kendi sosyal medya hesabında “Bu işin şakası yok… Uyan Türkiye… Sandıkta HAYIR var…” diyerek paylaştı.
İşte Aykut Erdoğdu’nun yaptığı o paylaşım:
Bu işin şakası yok… Uyan Türkiye… Sandıkta HAYIR var… pic.twitter.com/hFQJFI58yk
— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 7 Nisan 2017