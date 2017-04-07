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Aykut Erdoğdu ‘Hayır’ videosu seslendirdi ve uyardı: “Bu işin şakası yok”

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Hayır' kampanyasına devam ediyor. Sosyal medyada yayınladığı videoyu seslendiren Erdoğdu, Başkanlık sistemiyle birlikte gelecek olan tehlikeleri anlattı.

19:427 Nisan 2017
Gündem
Aykut Erdoğdu ‘Hayır’ videosu seslendirdi ve uyardı: “Bu işin şakası yok”
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Hayır' kampanyasına devam ediyor. Sosyal medyada yayınladığı videoyu seslendiren Erdoğdu, Başkanlık sistemiyle birlikte gelecek olan tehlikeleri anlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ‘Hayır’ animasyonu seslendirdi. Çekilen videoda yeni Anayasa tasarısıyla gelecek olan tehlikeleri anlatan Aykut Erdoğdu, ‘Başkanlık varsa, hak hukuk yokmuş, özgürlük yokmuş, refah yokmuş’ diyerek sandığa gideceklere ‘çok geç olmadan uyan Türkiye’ uyarısında bulundu.

Aykut Erdoğdu, videoyu kendi sosyal medya hesabında “Bu işin şakası yok… Uyan Türkiye… Sandıkta HAYIR var…” diyerek paylaştı.

İşte Aykut Erdoğdu’nun yaptığı o paylaşım:

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