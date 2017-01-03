Aykut Erdoğdu, Laikliği savunan Halkevi üyelerinin tutuklanmasına isyan etti!

CHP'li vekil Barış Yarkadaş, twitter hesabından laikliği savunan Halkevi üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın tutuklandığını duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneleri dolaşarak IŞİD’i lanetleyen ve Laiklik çağrısı yaptıkları için gözaltına alınan Halkevi üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya’nın tutuklandığını duyurdu.

AYKUT ERDOĞDU İSYAN ETTİ!

Halkevi üyeleri Başar ve Dışkaya’nın tutuklanmasına ise CHP’li milletvekili Aykut Erdoğdu’dan tepki geldi. Attığı tweette “Bu bildiriyi okuyanlar tutuklandı… Bu bildiri suç değil Anayasal savunmadır… Laikliği suç kabul edenler birgün muhakkak yargılanacak…” diyen Aykut Erdoğdu, Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya’nın okuduğu bildirinin tam metnini paylaşarak verilen karar tepki gösterdi. Tuncay Özkan ise tutuklama kararına “Hukuksuz,adaletsiz uygulamalarınızın ağır sonuçları olacak. Toplumsal barışı bozmanın ne faydası var iktidar?” diyerek tepki gösterdi.

İşte atılan tweetler:

3- HALK EVİ ÜYELERİ AYŞEGÜL BAŞAR VE HAMİT DIŞKAYA TUTUKLANDI. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 3 Ocak 2017

Bu bildiriyi okuyanlar tutuklandı… Bu bildiri suç değil Anayasal savunmadır… Laikliği suç kabul edenler birgün muhakkak yargılanacak… pic.twitter.com/vFmm55JDfV — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 3 Ocak 2017