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Aykut Erdoğdu paylaştı: Gençler ‘Hayır’ diyor!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından 'Hayır' videosu çeken gençleri paylaştı.  
23:3624 Mart 2017
Gündem
Aykut Erdoğdu paylaştı: Gençler ‘Hayır’ diyor!
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından 'Hayır' videosu çeken gençleri paylaştı.  

Gençler, çektikleri videoda yeni gelecek olan Anayasa değişikliği ile gelecek olan tehlikeleri anlattı. adına şiddete, çocuk istismarına, memleketi parsel parsel satanlara, teröre, hayır dediklerini söyleyen gençler ‘Hayır’ diyenlere ‘terörist’ diyenlere ise isyan etti.

‘Atatürk’ü unutturmayız, Cumhuriyet’i yıktırmayız’ diyen gençler yeni gelecek olan anayasa ile tek adam rejiminin denetlenemeyeceğini, yargılanamacağını ve eleştirilemeyeceğini söyledi.

İşte o video…

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