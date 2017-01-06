Aykut Erdoğdu sosyal medyayı salladı: Bunlar insanlığı virüsü

İzmir'deki kahpe saldırıdan sonra sosyal medyada binlerce tweet atıldı. Fatih Tezcan'ın İzmir saldısıyla Berkin Elvan'ı birleştirmesine Erdoğdu'nun cevabı sosyal medyayı salladı.

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, Fatih Tezcan'ın skandal tweetine yaptığı yorum sosyal medyayı salladı. Dün İzmir'deki kahpe saldırı sonrası ünlüler, siyasiler, sade vatandaşla binlerce tweet attı.

Tezcan'ın ‘Bugün 5 Ocak… Berkin Elvan’ın doğum günü… #izmir' şeklinde attığı skandal tweet'e Erdoğdu, ‘Bunlar insanlığın virüsü… Bunların istediği olmayacak… Bunları bileceğiz… Bunları tanıyacağız… Bunların oyununa gelmeyeceğiz…' diyerek cevap verdi. Erdoğdu'nun bu tweeti kısa sürede büyük ses getirdi.

Bunlar insanlığın virüsü… Bunların istediği olmayacak… Bunları bileceğiz… Bunları tanıyacağız… Bunların oyununa gelmeyeceğiz… pic.twitter.com/o0dfMh3dxU — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 5 Ocak 2017