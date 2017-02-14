Açık oylama ile yapılması nedeni ile Anayasa'ya aykırı olduğu tartışılan Anayasa değişikliği paketine ilişkin bir vahim iddia da CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geldi. Erdoğdu'ya göre dar gelirli aileler evet oyu kullanmaları yönünde baskıya tutuluyor. İşte Erdoğdu'nun iddialarını dile getirdiği o tweetler....

Aykut Erdoğdu’dan referandumla ilgili çok çarpıcı iddialar!

Açık oylama ile yapılması nedeni ile Anayasa'ya aykırı olduğu tartışılan Anayasa değişikliği paketine ilişkin bir vahim iddia da CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geldi. Erdoğdu'ya göre dar gelirli aileler evet oyu kullanmaları yönünde baskıya tutuluyor. İşte Erdoğdu'nun iddialarını dile getirdiği o tweetler....

CHP, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’dan referandumla çok çarpıcı iddialarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Aykut Erdoğdu, sabahtan beri telefon aldığını fukara ve dar gelirli insanların referandumla tehdit edildiklerini, kamuda çalışan taşeron işçilerin 5 yıldızlı otellerde yandaş derneklerin düzenledikleri kahvaltılara götürüldüğünü ‘Evet’ tercihi baskısına maruz kaldığını iddia etti.

‘Evet çıkarsa kadroya alınacaksınız’

Taşeron işçilerin ‘Evet’ çıkarsa kadroya alınacaksınız, ‘Hayır’ çıkarsa taşeron sözleşmeniz iptal edilir denilerek tehdit edildiğini söyleyen Erdoğdu, belediye yardımlarının da tehdit olarak kullanıldığını atanan öğretmenlerin de kadrolarıyla tehdit edildiğini söyledi.

İşte Aykut Erdoğdu’nun attığı o tweetler: