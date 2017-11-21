Aylin Nazlıaka: ‘ROK bir meczup’

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Beyaz TV ekranlarında Boşnak’lar için terbiye sınırlarını aşan sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı için ‘’O bir meczup’’ dedi.

Nazlıaka, RTÜK'e de başvuruda bulunarak, TV kanalı ve program hakkında yasa gereği ceza verilmesini istedi. Nazlıaka: “Rasim Ozan toplum sağlığı adına ekranlardan uzak tutulması gereken bir meczuptur. Beyaz TV bu tip kişileri ekrana çıkarmanın cezasını ödemelidir'' dedi. Nazlıaka yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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EKRANLARDAN UZAK TUTULMALI

‘'Rasim Ozan Kütahyalı açıkça nefret suçu işlemiştir. Türk – Boşnak dostluğu yıllardır sürmekte ve göğsümüzü kabartmaktadır. Bu dostluğa, kardeşliğe ve Boşnakların mücadele dolu tarihine hakaret etmek kimsenin harcı değildir. Kendi hastalıklı dünyasında bir halkı aşağılamak ve ekrandan bu nefreti yaymak faşistliğin ete kemiğe bürünmüş halidir.

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Bu konuda atılması gereken adımlar bellidir. Rasim Ozan Kütahyalı'nın kanaldan kovulmuş olması işlenen suçun üstünü örtmez. Bu kişi toplum sağlığı adına ekranlardan uzak tutulması gereken hastalıklı bir ruh haline sahiptir. Beyaz TV işlediği suçun cezasını ödemelidir. Bu kez iktidarın ‘abiliği’ yetmeyecek, sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.”