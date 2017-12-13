AYM’den kritik karar! Partili imama izin yok…

Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline “Siyaset yasağı” getiren yasa maddesinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Böylece “Partili imam” için izin çıkmadı.

AYM, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat yasası uyarınca Diyanet personeline siyasetle ilgilenme yasağına ilişkin düzenlemenin iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM Genel Kurulu, iptal istemini reddederek partili imamlığa vize vermedi.

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Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. İptali istenen düzenleme, imamların siyasi partilerin herhangi birini övme ya da yermesini yasaklıyor. Aykırı davrananların ise meslekten ihracı öngörülüyor.