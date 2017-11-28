Ayşe Sucu’ya kitap fuarında büyük ilgi

SÖZCÜ yazarı Ayşe Sucu, “Bir Zihniyetin Tezahürü/Cehaletten İhanete” isimli kitabının imza günü için Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Sucu, fuarda büyük ilgi gördü.

SÖZCÜ yazarı Ayşe Sucu, Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda dün okurlarıyla buluştu. Asi Kitap standında “Bir Zihniyetin Tezahürü/Cehaletten İhanete”, “Siyasal İslamın Gerçekleri” adlı kitaplarını imzalayan Sucu, kitapseverlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Bu yıl 8'inci kez kapılarını açan fuarda 200 yayınevi 52 stantla yer alıyor. Fuar, 3 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.