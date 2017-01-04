Ayşenur Arslan’ın yeni adresi belli oldu

Halk TV'de yaptığı Medya Mahallesi programına, gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasının ardından son verdiğini açıklayan Ayşenur Arslan BirGün gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayacak.
BirGün “Ayşenur Arslan, ‘Medya Mahallesi’ yazılarıyla önümüzdeki haftadan itibaren yeniden BirGün'de…” açıklamasıyla okuyucularına duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Halk TV’de 2 yıl boyunca haftaiçi her gün “Medya Mahallesi” programını yapan ünlü televizyoncu Ayşenur Arslan, gazeteci Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasının ardından Halk TV’deki programına son verdiğini açıklamıştı.