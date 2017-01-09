Aytaç Durak ‘FETÖ kumpasını’ kitaplaştırdı

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, "FETÖ'nün Adana Kumpası" isimli kitabını okuyucularına imzaladı.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, “Söyleyeceklerim Var”dan sonra ikinci kitabı olan “FETÖ’nün Adana Kumpası” isimli eserini okuyucularına imzaladı.

Geçen yıl çıkardığı “Söyleyeceklerim Var” kitabı ilgi gören Aytaç Durak, bu yıl da belgesel niteliğindeki yeni kitabı “FETÖ'nün Adana Kumpası”nı Çukurova Kitap Fuarı'nda okuyucularına imzaladı.

FETÖ'nün Adana Kumpası adlı yeni kitabı hakkında açıklama yapan Durak, FETÖ itirafçısının, “Aytaç Durak’tan belediyeyi kurtarmak için 2009’da görevli olarak Adana'ya geldim. Çünkü, Durak döneminde belediyenin Gülen Cemaati'ne katkısı olmuyordu. Yerine getirdiğimiz kişi kullanılmaya yatkındı. Özellikle belediyedeki imar değişiklikleri ve ihalelerden büyük himmet sağlama imkanı oldu. Bu sürede 2 milyar dolar himmet sağlandı” dediğini hatırlatarak, “Bölücü belediye başkanlarını dahi görevden alamayan siyasiler FETÖ tezgahına gelerek yargı kararı olmadan beni görevden alabildiler” dedi.

Yeni kitabında kumpasın kimlerle ve nasıl hazırlandığının, hukukun nasıl çiğnendiğinin mahkeme tutanakları ve belgeleriyle açıklandığını söyleyen Aytaç Durak, şunları kaydetti:

“Bana karşı hukuksuz davranan mülkiye müfettişleri, emniyet müdürleri, savcılar, hakimler, belediye çalışanları ve gazetecilerin tamamı şu anda FETÖ'den yargılanmaktalar ve görevlerinden de ihraç edildiler. Devlet, elbette hukuksuz davrananlardan hesap sormaktadır. Ya benim ve Adanalıların çiğnenen hukukunun hesabını kim soracak? Bu nedenle, Adana'nın kaybettiği dört yıllık sürede işgale yol açanlar hakkında mağduriyet davası açmaya da hazırlanıyorum.”

İHA