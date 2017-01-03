Aytuğ Atıcı 3 ay daha sakalını uzatacak

OHAL 3 ay daha uzatılırsa CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı daha önce açıkladığı gibi 3 ay daha sakalını kesemeyecek.

OHAL 3 ay daha uzatılırsa CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı daha önce açıkladığı gibi 3 ay daha sakalını kesemeyecek.

Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün AKP grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından OHAL’in 3 ay daha uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak görüşmenin bugün yapılmasına karar verildi. Bugün yapılacak görüşmelerin ardından OHAL 3 ay daha uzatılırsa CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı daha önce açıkladığı gibi 3 ay daha sakalını kesemeyecek.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki göstermek için sakal bırakmıştı, Atıcı’nın son halini görenler tanımakta zorlandı. Milletvekili Atıcı, OHAL devam ettiği sürece sakalını kesmeyeceğini söyledi. OHAL sürecine tepki olarak sakal bırakan Atıcı, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Temmuz ayında sakalımı uzatmaya başladım. OHAL’e tepki olarak bunu yaptım. Zamanla insanlar sormaya başladı ‘yas mı var’ diye. Bu süreçten (OHAL) daha kötü, yas tutulacak ne olabilir? OHAL devam ettiği sürece sakalımı kesmeyeceğim.” şeklinde konuşmuştu.