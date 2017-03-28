Aytun Çıray: Adil Öksüz’e o AKP’li mi yardım etti?

CHP İzmir Milletvekili ve 15 Temmuz FETÖ Darbesi Araştırma Komisyonu Üyesi Aytun Çıray, Adil Öksüz'ün kaçırılması ile ilgili iddiaları Meclis'e taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili ve 15 Temmuz FETÖ Darbesi Araştırma Komisyonu Üyesi Aytun Çıray, Adil Öksüz'ün kaçırılması ile ilgili iddiaları Meclis'e taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, FETÖ darbe kalkışmasının kara kutusu olarak nitelenen ve darbe girişiminden sonra yurt dışına kaşan Adil Öksüz ile ilgili Meclis’te soru önergesi verdi. Öksüz’ün kaçırılması ile ilgili araştırma başlatılıp başlatılmadığını sorgulayan Çıray, yazılı soru önergesinde ‘Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, Osmanlı ve binlerce yıllık Türk tarihinin en komplike hıyanet kalkışması olan “15 Temmuz FETÖ Darbe Tezgahı’nın en karanlık aktörlerinden olan Adil Öksüz’ün AĶP Milletvekili Fuat Köktaş’ın aracıyla kaçırılıp Samsun’da İlkadım Belediye Başkanı (AKP’li) Erdoğan Toksöz’ün evinde saklandığı iddialarına ilişkin haberler kamuoyumuzu ciddi bir şekilde rahatsız etmiştir. Bu haberlere konu olan iddiaların tam bir aydınlığa kavuşturulması özellikle içinde bulunduğumuz kritik referandum sürecinde hayati bir siyasi önem taşımaktadır” dedi.

15 TEMMUZ REFERANDUM İÇİN Mİ TASARLANDI

Çıray, sözlerine, 15 Temmuz’un araştırılma süreçlerinin adeta referandumdan istenen sonucun çıkması için tasarlandığına dair güçlü bir kanaat oluşturmaya başlamış gibidir diye devam etti. Çıray bunun büyük sonuçlarının olabileceğini ifade ederek, “Bu iç barışımıza ve huzurumuza yönelik çok ciddi bir tehdittir. Bu çerçevede söz konusu tehdidin ortadan kalkması ve Türk Milletinin haklı şüphelerin giderilmesi için sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplanarak milletimizin referandum öncesinde aydınlatılması çok önemlidir” dedi.

KARA DELİK OLARAK BIRAKILAMAZ

Bu konu ile ilgili yetkililerin harekete geçmesini beklediğini belirten Çıray, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bunun bir kara delik olarak bırakılması, kuşkuların ve komplo teorilerinin artmasına neden olur’ dedi. Çıray şöyle konuştu, “Ne yaparlarsa yapsınlar mızrak çuvala sığmaz. Bu aydınlatılmak zorunda. Gerçekler önünde sonunda ortaya çıkacaktır.”

İŞTE O KRİTİK SORULAR

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray Başbakana şu soruları yöneltti:

1. Adil Öksüz’ün aracıyla kaçırıldığı iddiasına konu olan Ak Parti Milletvekili Fuat Köktaş hakkında İçişleri Bakanlığına gerekli soruşturmayı başlatması için talimat verdiniz mi?

2. Aynı şekilde Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un olaydaki rolünü aydınlatmak için İçişleri Bakanlığı müfettişlerini harekete geçirdiniz mi?

3. Gerek Fuat Köktaş, gerekse Erdoğan Tok’un Bylocke ve Eagle şifreli yazılımlarını kullandıkları tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise, onların şifreli haberleşmeleri başka Ak Partili Milletvekilleri ve yerel siyasi aktörleri kapsamakta mıdır?

4. Komisyon’da Sayın Efgan Ala kendisine Adil Öksüz’ün nasıl serbest kaldığına dair sorduğum soru üzerine Öksüz’ü serbest bırakan savcı ve hakimler hakkında soruşturma açıldığını konuyu Adalet Bakanı’na sormamı söylemişti. Bu soruşturmanın sonuçları Adalet Bakanlığı tarafından bildirildi mi?