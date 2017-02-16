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Ayvacık yine sallandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde saat 03.19'da Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
04:0016 Şubat 2017
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Ayvacık yine sallandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde saat 03.19'da Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇANAKKALE’nin Ayvacık İlçesi’nde saat 03.19’da Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi ve Babakale’de saat 03.19’da Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bölgede 4.6’lık depremin ardından ise en büyüğü 3.0 olmak üzere 7 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Son güncelleme: 06:0416.02.2017
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