Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ndaki yangın ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan alanda piknik ateşi nedeniyle çıktığı sanılan yangın 2 dönümlük alandaki orman örtüsü ve bodur çam ağaçlarını küle çevirdi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, yangına neden oldukları ileri sürülen 1'i kadın 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’dan bayram tatili için Ayvalık’a tatile geldikleri öğrenilen öğretmen A.Y. ve yanındaki S.Y., bugün saat 14.30 sıralarında, Küçükköy Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nın uzandığı Badavut Mevkisi’ndeki, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sosyal Tesisleri’nin karşısındaki tepelik alanda piknik yapıp, ateş yaktı.

İkilinin çay demlemek için yaktıkları ateş, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde kalan ormanlık alanda iddiaya göre, yangına neden oldu. Dumanları farkeden yöre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Arazöz ve itfaiye araçlarıyla su sıkılarak alevlere müdahale edildi.

Çevrede bulunanlar da kazma, kürek ve dal parçalarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler daha fazla büyümeden güçlükle söndürülürken 2 dönümlük alandaki orman örtüsü ve bodur çam ağaçlarını küle çevirdi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Yangının çıktığı bölge Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında Tabiat Parkı’nın Sarımsaklı bölümünde kalıyor. Burada orman ile vatandaşlarımızın tapulu evleri iç içe. Şu anda jandarma ekipleri, yangının çıkmasına neden olan iki kişi hakkında gerekli soruşturmayı başlattı. Yangının gerçekten bu çiftin çay demlemek amacıyla yaktıkları piknik ateşi nedeniyle mi, yoksa başka bir sebeple mi çıktığını hukuki bir zemin içerisinde netleştirecek. Yangına şu anda müdürlüğümüz bünyesindeki 3 arazözümüz, 2 su tankerimiz ve belediyeye ait su tankerleri ile 3 itfaiye aracı müdahale etmiştir. Müdürlüğümüze bağlı bir yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.”

DHA