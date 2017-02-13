Ayvalıklılar’ın vazgeçemediği lezzet ‘karadiken’

Balıkesir'in papalinadan barbuna türlü balığa, ahtapottan kalamara türlü deniz ürününe sahip Ayvalık'ta dikenli bir midye türü olan 'karadiken', ilçe halkının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Aralık ayında başlayıp mart ayı ortasına kadar en verimli döneminde olan karadikene kışın ilçeyi gezmeye gelen turistler de büyük ilgi gösteriyor. Özel makas ile kesilen, küçük bir kavanoz içinde biriktirilip satılan, limon ve zeytinyağı ilave edilerek yenilen ‘karadiken’ cinsi deniz kestanesi, Ayvalık’ta balıkçılar tarafından ilçe ekonomisine kazandırılıyor.

Kara diken mevsiminin başladığı Ayvalık’ta, bu ürünün alıcıları arasında Ege’nin karşı yakasından ilçeye gezmeye gelen Yunanlılar da yer alıyor. Ayvalık ve Ege bölgesi koylarında bol miktarda bulunan karadiken, E vitamini deposu olması ve hücre yenileyici özelliği ile biliniyor

Koyu mor, kızıl ya da morumsu, siyaha yakın uzun dikenlerle kaplı bir görüntüsü olan kara diken, ilçede sevilen lezzetlerden biri. Adaların kıyılarında bolca bulunan deniz kestaneleri meze olarak da restoranların ve sofralarının vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor.

ÇİĞ OLARAK TÜKETİLİYOR, ZEYTİNYAĞI VE LİMONLA ÇEŞNİLENDİRİLİYOR

Kayaya yapıştığı yerde ağız denilen konik bir kısım bulunan kestanenin içindeki havyara ulaşmak için özel bıçağıyla üzerine daire şeklinde bir çizik atmak gerekiyor. İçindeki havyarı, yenen karadikenin rengi ne kadar turuncu olursa kalitesi de o kadar iyi olarak biliniyor. Karadiken, çiğ olarak tüketiliyor. Zeytinyağı ve limonla çeşnilendiriliyor. 200 mililitrelik şişelerde 20 liradan satılıyor.

Deniz Emekçileri ve Su Ürünleri Derneği Başkanı Süreyya Dalga, “İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, Bursa’daki restoranlara karadiken gönderiyoruz. Ayvalık’ta ise hemen hemen her vatandaş severek yiyor” dedi.

Balıkçı Sadun Göktürk, Ayvalık’ın bu sembol lezzetini ilçeye gezmeye gelen turistlerle paylaşırken bir yandan kara dikenin nasıl yenileceğini de tarif ediyor. Kore, Japonya, Singapur ve ABD’de tüketilen bir gıda olan karadiken, afrodizyak olarak da biliniyor. Karadiken’e ‘Ayvalık viagrası’ yakıştırması da yapılıyor.

DHA