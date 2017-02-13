Ayvalık’ta tüm partiler ‘ranta hayır’da birleşti

Kent konseyinin CHP, AKP ve MHP’li üyelerinden ortak tavır: 1. derece doğal sit alanına sahip parkın talan edilmesine karşıyız.

Ayvalık için CHP, MHP ve AKP'li üyeler ortak hareket etti. Ayvalık Belediye Meclisi, Tabiat Parkı için olağanüstü toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Parkı ve zeytinlik alanları imara açma girişimine karşı birlik olan meclis üyeleri, “Yapılaşma nedeniyle bölgenin biyolojik zenginliği geri dönülemez biçimde zarar görecektir” gerekçesiyle kararı imzalamadı. Kent Konseyi ve Ayvalık Adaları Tabiat Platformu üyeleri ile vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını CHP'li Belediye Başkanı Rahmi Gençer yaptı. Gençer şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iki yıl önce Ayvalık'ta yapılan ve 9 akademisyenin yürüttüğü sit irdelemesi tamamlandı. Belediye olarak bizden de görüş istediler. Ayvalık'ın geleceği için önemli olan bu konuyu kamuoyunun bilgisine sunduk. Meclis'teki her siyasi partinin katılımı ile komisyon oluşturduk. Partilerin hepsi yeşil talana karşı çıktı.”

1. DERECE DOĞAL SİT ALANI

Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli 1. derece doğal sit alanına sahip parkın talan edilmesine karşı olduklarını belirtti. Ayvalık Adaları Tabiat Platformu Sözcüsü Şükrü Kaygısız da, “2009'dan beri Tabiat Parkı'na ciddi saldırı oluyor. Bu işin partisi, siyasi görüşü yok” dedi.