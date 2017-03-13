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Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: ‘‘Hollanda haddini bilmeli’’

Azeri Milletvekili Ganire Paşayeva , Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrına tepki göstererek, "Hollanda'nın haddini bilmesi gerektiğini" söyledi.
20:2113 Mart 2017
Gündem
Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: ‘‘Hollanda haddini bilmeli’’
Azeri Milletvekili Ganire Paşayeva , Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrına tepki göstererek, "Hollanda'nın haddini bilmesi gerektiğini" söyledi.

Paşeyava, Türkiye Devleti'nin temsilcilerine karşı yapılan bu tür saygısızlığı dünyanın her yerindeki Türkler tarafından kınandığını söyledi. “Hollanda’da sokaklara inen insanlara uygulanan şiddetin akıl almaz bir durum olduğunu” belirten, Paşayeva ‘‘Buradan şunu anlıyoruz ki, Hollanda İslamofobinin ve Türkofobinin ne derecede arttığını gözler önüne sermiştir'' dedi.

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Paşayeva konuşmasına şöyle devam etti: Hollanda'da bazı grupların Türkiye aleyhine çalışan güçlere destek vermesinden sonra yaşanılan bu üzücü olay, Türkiye'deki insanlarımız kadar Azerbaycan'ı ve diğer kardeş cumhuriyet ve toplumları da üzmüştür. Biz Hollanda yetkililerinden bu olayla ilgili özür dilemelerini bekliyoruz. Çünkü bu gerginliğin daha da tırmanması Hollanda-Türkiye ilişkileri ile beraber Avrupa'da gerginliği artırabilir, ki bunun sonucu daha da üzücü olabilir. Biz her zaman kardeş Türkiye'nin yanındayız.”  DHA

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Son güncelleme: 20:4013.03.2017
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