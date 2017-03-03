Azgın sularda can pazarı

Mersin'de dere sularında akıntıya kapılarak sürüklenen kamyonette can pazarı yaşandı. Azgın suların devirdiği kamyonet üzerinde mahsur kalan biri Suriyeli 2 kişi, saatler süren çalışmalar sonrası vincin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 30 yaşındaki Hasan Elfarac, yanında çiftçilikle uğraşan Mahmut Karakuş ile birlikte merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi’ndeki Deliçay deresinden 33 ATE 56 plakalı kamyonet ile karşıya geçmeye çalıştı.

Ancak gece boyunca yağan yağmur dolayısıyla su seviyesi yükselen deredeki akıntı, kamyoneti sürüklemeye başladı.

Derenin ortasında akıntıya kapılan kamyonet, bir süre sürüklendikten sonra devrilerek durabildi. Kamyonet sürücüsü Hasan Elfarac ile Mahmut Karakuş, camdan kamyonetin üstüne çıktı.

VİNCİN UCUNA TAKILAN HALATLA KURTARILDI

İhbar üzerine önce olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, ardından kurtarma çalışmaları için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri çağrıldı. Ayrıca bölgeye suyun yüksek olması ve akıntının büyük olmasından dolayı vinçte sevk edildi.

Yapılan değerlendirmenin ardından vinç dere içinden geçen ama suyla kaplı taş köprünün üzerinden 2 kişinin bulunduğu yere kadar gitti. Saatler süren kurtarma çalışmasının sonunda 2 kişi, vincin ucuna takılan halata bağlanarak kurtarıldı. Bu sırada herhangi bir aksaklığa meydan vermemek içinde Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı 2 dalgıç polisi de dere içine girerek önlem aldı.

Sağ salım karaya çıkarılan Suriye uyruklu Elfarac ile Karakuş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Mahmut Karakuş, daha öncede buradan geçtiğini belirterek, “Motorsikletimle karşıda bekliyordum. Karşıdan karşıya geçecektim. Arkadaştan rica ettim ve motoru kamyonetin arkasına koyduk. 10 metre gitmeden su aracı çekti, devrildik” dedi.

Mahalle sakinleri de bu tür olayların daha öncede birçok kez yaşandığını, yetkililerin buraya köprü yapmasını istedi. İHA

