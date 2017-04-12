Aziz Kocaoğlu’ndan Başbakan Yıldırım’a yanıt: İzmir’de soygun yapılmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katı atık bedellerine ilişkin 'Kimsenin milleti soymasına izin vermem; İzmirliyi soydurmam' sözlerini 'çok ağır bir itham' olarak nitelendirdi. Başbakan Yıldırım'ın İzmirli belediyelere soyguncu demesini yakışmadığını belirten Kocaoğlu 'İzmir'de soygun yapılmıyor, yasalar uygulanıyor' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın dün sabah esnafla yaptığı toplantıda İZSU faturalarıyla toplanan katı atık bedellerinden şikayet edilmesi üzerine söylediği, ‘Şu katı atık meselesi İzmir’de büyük bir problem. Farkındayız, bu konunun gereğini yapacağız, haberiniz olsun. İzmirliyi kimseye soydurmam. Siz emeğinizle kazanıyorsunuz bu parayı, kimseye yedirmem. Gerekeni yapacağım’ sözlerine tepki gösterdi. Başkan Kocaoğlu, su faturalarında ayrı ayrı tanımlanan katı atık ve atık su bedellerine ilişkin tahsilatın keyfi değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik gereğince yasal bir zorunluluk olarak yapıldığını söyledi. Kocaoğlu, ‘Sayın Başbakanın İzmirli belediyelere ‘Soyguncu’ demesi yakışmadı. Kendileri mutlaka şunu da biliyordur; milleti soymakla itham ettiği İzmirli belediyelerin 7 tanesi, genel başkanlığını yürüttüğü Adalet ve Kalkınma Partisi’ne mensup belediye başkanları tarafından yönetiliyor. CHP’li, AKP’li, MHP’li; tüm ilçe belediyelerin kendi meclisleri tarafından belirlenen katı atık bedellerini İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU birimi topluyor. Sonra da kuruşuna dokunmadan ay sonunda onların hesabına aktarıyor’ dedi.

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İlçe belediyeler adına vatandaştan katı atık bedeli tahsilatı yapmaktan kendisinin de mutlu olmadığını kaydeden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

‘Zaman zaman serzenişte de bulundum. İlçe belediye başkanlarından biri çıkıp da ‘kardeşim bu paraları İZSU bizim için topluyor; Allah razı olsan’ demedi diye. Bu paranın toplanıp toplanmaması, az ya da çok toplanması benim işim değil. Hükümetimiz toplanır, bir karar verir, yönetmelikte bir değişiklik yapar ve ‘bu paralar toplanmayacak’ derse, toplanmaz. Bunda en ufak bir sıkıntı yok. Ama Sayın Başbakan ‘vatandaşı soydurmam’ derken, referanduma 5 gün kala eğer bizleri, yani İzmirli belediyeleri ‘soyguncu’ olarak nitelendiriyorsa, ben kendilerine sadece yasalarla verilen görevi yerine getirdiğimizi ve soyguncu olmadığımızı defalarca altını çizerek hatırlatmak isterim. İzmir gibi devletine son derece bağlı bir kenti böyle bir sıfatla itham etmek şık olmadı. Bu kentte soygun yapılmıyor, sadece yasalar uygulanıyor.’

DHA