İzmir'deki terör saldırısında hayatını feda ederek büyük bir katliamı önleyen kahraman polis Fethi Sekin gözyaşları ile uğurlandı. İlk olarak naaşı evinin önüne getirilen şehit polisin gözyaşlarına boğulan çocukları "Baba neden gittin" diye haykırdı.

İzmir'deki terör saldırısında hayatını feda ederek büyük bir katliamı önleyen kahraman polis Fethi Sekin gözyaşları ile uğurlandı. İlk olarak naaşı evinin önüne getirilen şehit polisin gözyaşlarına boğulan çocukları "Baba neden gittin" diye haykırdı.

İzmir Adliyesi’ndeki bombalı terör saldırısında hayatını feda etme pahasına teröristlere müdahale ederek büyük bir katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin’in evine ateş düştü. Başta adliyede bulunanlar olmak üzere bütün vatanın minnettar olduğu şehit Fethi Sekin törenlerle ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

ŞEHİDİN NAAŞI ÖNCE EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ

Sekin’in naaşı hastaneden alınarak polis eskortu eşliğinde Bornova’nın Osmangazi Mahallesi 574/4 Sokak’taki evinin önüne getirildi. Şehit polisin ailesi, yakınları ve yüzlerce mahalleli Fethi Sekin’i, evinin bulunduğu Türk bayraklarıyla donatılan sitenin bahçesinde alkışlarla karşıladı.

“NEDEN GİTTİN BABA”

Şehit polisin eşi Rabia Sekin, kızkardeşleri ve 16 yaşındaki kızı Dila, 11 yaşındaki oğlu Tolunay, 10 yaşındaki kızı Nisanur’un gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı. Büyük acı yaşayan çocukları sakinleştirmek mümkün olmadı. Dila Sekin, “Neden gittin baba? Bizi bırakıp neden gittin” diye haykırdı. Şehidin çocukları ve ailesi Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI VE ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Terörü lanetleyen vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. Dualar okundu. Şehit Fethi Sekin daha sonra mahalleden alkışlarla uğurlanarak İzmir Adliyesi ve ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören alanlarına götürüldü. Eşi ve üç çocuğu da cenaze aracına bindi. Tounay’ın Osman Çınar Ortaokulu, Nisanur’un Muzaffer Taşdemir Ortaokulu ve Dila’nın Gülsefa Aanadolu Lisesi’ndeki arkadaşları da şehidi uğurlama törenine katılarak aileye destek oldu.

GÖK BİLE AĞLADI

Kahraman polis Fethi Sekin için yoğun sağanak yağış altında Konak Meydanı’nda tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı tören sonrası şehit Sekin’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderildi.

“BABAMIZ EVDE YOK”

Terör saldırısının ardından Fethi Sekin’in arkadaşı olan polisler acı haberi vermek üzere şehidin evine gitmişti. O esnada şehidin eşi, Fethi Sekin’in hastanede tedavi görmekte olan babasına yardıma gitmişti. Polisler kapıyı çaldığında, şehidin çocukları, “Kapıyı açamayız. Babamız evde yok” demişlerdi. Polisler, acı haberi bildirmek için Rabia Sekin’in hastaneden eve gelmesini beklemişti. Rabia Sekin saat 19:00’da hastaneden eve döndüğünde polisler kara haberi verdi. Rabiba Sekin’in evlatlarına “Babanız şehit oldu” dediğinde, gözyaşlarına boğulan çocuklarının “Bu sabah babamla vedalaşamamıştık” dedikleri öğrenildi.